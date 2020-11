Tikehau Capital Disclosure of Shares Repurchases From 30 October to 5 November 2020 Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.) | 06.11.2020, 12:29 | 26 | 0 | 0 06.11.2020, 12:29 | Regulatory News: In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information Disclosure of shares repurchases from 30 October to 5 November 2020 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume

per day (number of

shares) Weighted

average price

per day Market (MIC

Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/10/2020 FR0013230612 57,201 18.9921 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/10/2020 FR0013230612 298 18.9909 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/10/2020 FR0013230612 598 18.9574 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/10/2020 FR0013230612 4,412 18.9888 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/11/2020 FR0013230612 16,000 18.9420 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/11/2020 FR0013230612 610 19.0000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/11/2020 FR0013230612 614 19.0000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/11/2020 FR0013230612 4,835 18.9984 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/11/2020 FR0013230612 7,618 19.1391 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/11/2020 FR0013230612 634 19.0756 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/11/2020 FR0013230612 502 19.0645 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/11/2020 FR0013230612 4,235 19.0901 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/11/2020 FR0013230612 7,500 19.7248 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/11/2020 FR0013230612 424 19.4344 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/11/2020 FR0013230612 355 19.4617 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/11/2020 FR0013230612 3,989 19.5746 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 05/11/2020 FR0013230612 8,231 20.8153 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 05/11/2020 FR0013230612 642 20.7413 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 05/11/2020 FR0013230612 716 20.8007 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 05/11/2020 FR0013230612 5,507 20.7823 BATE TOTAL 124,921 19.2825 View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201106005235/en/ Tikehau Capital SCA Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







