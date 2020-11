BANTLEON zur Fed-Sitzung: Geldpolitik in Wartestellung

Die wichtigsten Ergebnisse der gestrigen Sitzung:

Nachdem der Offenmarktausschuss im Rahmen der letzten Sitzung Mitte September seine Forward Guidance grundlegend angepasst hatte, gaben sich die Währungshüter gestern betont abwartend. Das kommt schon allein darin zum Ausdruck, dass die schriftlichen Erläuterungen zum Zinsentscheid nahezu komplett den Ausführungen zum September-Zinsentscheid entsprachen. Lediglich bei der einleitenden Beschreibung der aktuellen wirtschaftlichen Lage finden sich einige marginale Anpassungen. Der geldpolitische Ausblick hingegen wurde eins zu eins übernommen. Mithin heisst es erneut, dass am aktuellen Tiefzinsniveau so lange festgehalten wird, »bis Vollbeschäftigung erreicht wurde, die Inflationsrate auf 2% gestiegen ist und sich die Teuerung auf Kurs befindet, um die 2%-Marke für einige Zeit moderat zu überschreiten«. Was die Käufe von US-Staatsanleihen und Hypothekenpapieren betrifft, bleibt es dabei, dass: »die Käufe mit mindestens dem aktuellen Tempo fortgesetzt werden«, das sich auf rund 120 Mrd. USD pro Monat beläuft.

Im Rahmen der Pressekonferenz äusserte sich Fed-Präsident Jerome Powell dann aber hinsichtlich des Konjunkturausblicks doch etwas skeptischer als im September. Bedenklich ist nach seiner Meinung vor allem die zuletzt beschleunigte Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie. Sie berge die Gefahr, dass die wirtschaftliche Erholung infolge strengerer Kontaktbeschränkungen und einer wachsenden Verunsicherung der Konsumenten spürbar gebremst wird. Mit Blick auf die geldpolitischen Handlungsspielräume gab er darüber hinaus bekannt, die Offenmarktausschussmitglieder hätten ausführlich darüber diskutiert, wie das Anleihenkaufprogramm angepasst werden könnte, wenn die Fed einen zusätzlichen Stimulus setzen wollte. Demnach könnten die Wertpapierkäufe in ihrer Zusammensetzung, ihrem Umfang, ihrer Dauer und Laufzeitgewichtung modifiziert werden. Gleichzeitig betonte er aber einmal mehr, dass er in der aktuellen Krise primär die Fiskalpolitik in der Pflicht sieht, um die negativen wirtschaftlichen Folgen von Lockdown-Massnahmen abzufedern.