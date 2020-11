Anlass der Studie: Q3-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.11.2020

Kursziel: GBp160

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Gas & Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von GBp 150,00 auf GBp 160,00.



Zusammenfassung:

Das bereinigte EBITDA für Q3/20 lag 3,8% über unserer Prognose, und DGOC kündigte eine Dividende von USD0,04 (FBe: USD0,035) an, wodurch die annualisierte Rendite der Aktie nun 10,9% beträgt. Diese Dividendenankündigung in Höhe von USD0,04 folgt den für Q1/20 ausgezahlten USD 0,035 und den für Q2/20 angekündigten USD0,0375. Der Anstieg der Q3/20-Dividende gegenüber der Q1/20-Dividende spiegelt weitgehend den Anstieg des Volumens um 21% aus dem Erwerb von Assets von Carbon Energy und EQT im Mai wider, bereinigt um die durch die begleitende Aktienemission verursachte Verwässerung von 10%. Dies bedeutet, dass der Cashflow aus zukünftigen Akquisitionen / der aktuelle Aufwärtstrend des Gaspreises zur Finanzierung weiterer Dividendenerhöhungen zur Verfügung steht. Das Ziel der DGOC ist, dass nicht weniger als ca. 40% des bereinigten Free Cashflows, definiert als bereinigtes EBITDA (abgesichert) abzüglich Wartungsinvestitionen, Zinsaufwendungen und Kosten für die Stilllegung von Brunnen, als Dividende ausgezahlt werden sollten. Nach unseren Prognosen wird die Ausschüttungsquote auf dieser Basis auf dem aktuellen Dividendenniveau in diesem Jahr 44% und im Jahr 2021 48% betragen. Wir schätzen den abgesicherten Umsatz und die Komplettkosten pro mcf-Äquivalent (mcfe) auf USD2,54 bzw. USD1,43 nach den ersten neun Monaten des Geschaftsjahres. Dies entspricht einer Komplettkosten-Cash-Marge von 44%. Auf der Grundlage des aktuellen Hedge-Buches der DGOC und der Futures-Kurve schätzen wir, dass der abgesicherte Umsatz pro mcfe in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich USD2,44 betragen wird. In der Zwischenzeit dürften die Komplettkosten mittelfristig sinken, da die DGOC Skaleneffekte erzielen wird. Dies deutet darauf hin, dass die Komplettkosten-Cash-Marge voraussichtlich über 40% bleiben wird, wodurch eine starke Basis für zukünftige Akquisitionen und Dividendenerhöhungen geschaffen wird. Die im Oktober angekündigte strategische Beteiligungsvereinbarung mit Oaktree wird es der DGOC erleichtern, durch Akquisitionen weiteren Mehrwert zu schaffen. Der Oaktree-Deal bestätigt auch die operativen Fähigkeiten der DGOC. Wir stellen fest, dass die Produktion aus den Legacy-Bohrlöchern der DGOC (vor Ende 2018 erworbene Bohrlöcher, die rund zwei Drittel der Gesamtproduktion ausmachen) im Q3/20 das neunte Quartal in Folge stabil war. Die natürliche jährliche Rückgangsrate der Produktion dieser Bohrlöcher beträgt ca. 5%. Der Anstieg der Dividende veranlasst uns, unser Kursziel auf GBp160 (vorher: GBp150) anzuheben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.