Ölpreise fallen - US-Wahlkrimi hält an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag im Mittagshandel gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 39,89 US-Dollar. Das waren 1,04 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1,14 Dollar auf 37,65 Dollar.

Trotz der Ungewissheit an den Finanzmärkten wegen des weiterhin offenen Ergebnisses der US-Wahl sieht es auf Wochensicht am Ölmarkt jedoch nach leichten Zugewinnen aus. Am Montag war US-Öl bis auf rund 34 Dollar gefallen.