Siemens – Vielversprechendes Chartbild

Seit Wochen läuft im Bereich von der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 ein erbitterter Kampf um eine Fortsetzung des zur Jahresmitte aktivierten Kaufsignals. Nun scheinen sich Käufer zunehmend durchsetzen zu können und drückten zum Wochenschluss die Siemens-Aktie wieder merklich aufwärts.

Der vorausgegangene Abwärtstrend der letzten Jahre ist bereits im Sommer dieses Jahres beendet worden, dies brachte im Anschluss Kursgewinne an die Höchststände aus Ende 2019 um 119,90 Euro hervor. Kurzfristig ging den Bullen aber die Luft aus, das Papier des Industriekonzerns musste zwischengeschaltete Abschläge auf rund 98,50 Euro einstecken. Genau dieses Niveau sorgte in dieser Woche wieder für merklichen Aufschwung an die markante Widerstandszone zwischen 105,00 und 111,50 Euro. Nun rückt wieder die Hürde aus Ende 2019 bei rund 120,00 Euro in den Fokus der Investoren, die aus technischer Sicht die letzte große Hürde vor einer Aufwärtstrendfortsetzung darstellt. Mit weiterem Rückenwinde seitens der Weltwirtschaft könnte schon bald ein neuer Rallyeabschnitt beginnen.

Derzeit noch neutral

Zwischen der markanten Unterstützung von 99,00 und 111,50 Euro ist die Siemens-Aktie kurzzeitig als neutral zu beurteilen. Erst wenn der Wert mindestens über die obere Hürde von 120,00 Euro zulegt, wird eine Rallyefortsetzung wahrscheinlich und könnte infolgedessen Gewinne zurück an die Jahreshochs aus 2018 bei 125,70 und 2017 bei 133,50 Euro hervorrufen. Im Falle größerer Abschläge ist Siemens aber relativ gut abgesichert, unter dem aktuellen Kursniveau verlaufen die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 und fungieren als starke Supports. Erst darunter werden größere Abschläge sogar auf einen Wert von 90,00 Euro erwartet.

Widerstände: 112,90/114,48/117,98/119,90/121,70/125,70 Euro

Unterstützungen: 105,01/100,36/98,50/94,81/90,49/86,69 Euro

Siemens in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.11.2019 – 06.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007236101

Siemens in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.11.2015 – 06.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007236101

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Siemens für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Siemens HR22VG 111,78 85,00 120,00 19.03.2021 Siemens HR22VW 130,50 90,00 160,00 18.06.2021

