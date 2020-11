---------------------------------------------------------------------------

Corporate News/Werbung



- Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 3.355.880 neuen Aktien mit Bezugsrecht beschlossen

- Starke Nachfrage von interessierten institutionellen Investoren - Pyramid Computer GmbH und mic AG sind beide schuldenfrei auf Nettobasis

München, 6. November 2020 - Der Vorstand der mic AG (ISIN: DE000A254W52) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die erste Barkapitalerhöhung im Rahmen der Übernahme der Pyramid Computer GmbH (Pyramid) beschlossen. Zuvor war am 3.11.2020 ein Kaufvertrag zur vollständigen Übernahme eines der führenden Self-Service-Terminal-Herstellers, der Pyramid aus Freiburg i. Br., geschlossen worden. Der Kaufpreis von EUR 44 Mio. wird i. H. v. EUR 20 Mio. als Cash-Komponente geleistet, darüber hinaus mit neuen Aktien der mic AG. Der Erwerb ist mit Finanzierungsverbehalt erfolgt.



Die am 4.11.2020 beschlossene Barkapitalerhöhung beläuft sich auf bis zu 3.355.880 Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,00 je neuer mic-Aktie. Das Bezugsverhältnis beträgt 8:11, für 8 alte Aktien können 11 neue Aktien bezogen werden. Bei vollständiger Platzierung wird der Bruttoemissionserlös somit bei EUR 6.711.760 liegen.



Die Bezugsfrist für die neuen Aktien beginnt am 10.11.2020 und endet am 24.11.2020. Bankseitig begleitet wird die mic AG bei der Kapitalerhöhung durch die mbw fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. Außerdem wird die mic AG von dem auf Smallcap-Platzierungen spezialisierten Finanzdienstleister CapSolutions GmbH aus München unterstützt. Ein Überbezug durch die Aktionäre ist nicht vorgesehen. Nicht bezogene Aktien werden interessierten Investoren im Anschluss an das Bezugsangebot im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.



In einer am 4.11.2020 veröffentlichten Research-Studie von SRH AlsterResearch zur mic AG, welche die angenommenen Effekte der Pyramid-Übernahme bereits berücksichtigt, wird ein fairer Wert der mic-Aktie, unter Berücksichtigung der gesamten durch die Transaktion eintretenden Verwässerung, von etwa EUR 4,00 angegeben. Die Studie steht auf der Homepage der mic AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.