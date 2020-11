Jean-Pierre Colin wird Strategieberater von Saturn Oil & Gas Inc.

CALGARY, ALBERTA – 6. November 2020 - Saturn Oil & Gas Inc. („Saturn” oder das „Unternehmen”) (TSX-V: SOIL) (FWB: SMK) freut sich, bekannt zu geben, dass Jean-Pierre Colin als Strategieberater Mitglied im Team von John Jeffrey, dem CEO, und im Board of Directors des Unternehmens geworden ist.

Jean-Pierre Colin („JP Colin”) bringt 40 Jahre Erfahrung im Investmentbanking und Corporate-Governance-Expertise als Strategieberater für zahlreiche renommierte, internationale, börsennotierte Rohstoff- und Technologieunternehmen mit. Er war als Berater für einige hochrangige Politiker in der kanadischen Bundesregierung und im Privy Council of Canada (Kanadischer Kronrat) im Rahmen von fünf Akquisitionen der landesweit größten Öl- und Gasunternehmen der 1980er-Jahre durch Petro-Canada tätig. In der Folgezeit fungierte seine Firma als federführende Bank für NCE Oil & Gas, das in den 1990er-Jahren Finanzmittel in Höhe von mehr als $ 500.000.000 beschaffte und später die Grundlage von Sentry Group of Funds (heute CI Investments) wurde.

JP Colin ist ein Director von dynaCERT Inc. (TSX: DYA), einem börsennotierten, internationalen „Cleantech“-Unternehmen im Bereich Reduktion von CO²-Emissionen mit dem Ziel, mit seiner führenden eigentumsrechtlich geschützten Technologie den weltweiten Verbrauch von Dieselkraftstoff zu senken; ferner fungiert er als Executive Vice President und Corporate Secretary, Vorsitzender des Compensation Committee und Vorsitzender des Corporate Governance Committee von dynaCERT.

Vorher war JP Colin Mitglied der Boards vieler erfolgreicher Junior-Rohstoffunternehmen, unter anderem von Pelangio Mines Inc.; Virginia Gold Inc., das sein Projekt Eleonor für mehr als eine Milliarde Dollar an Goldcorp Inc. (heute Newmont Corporation, TSX: NGT) verkauft hat; von Premier Gold Mines Limited (TSX: PG), das Eigentümer mehrerer Minen in den USA ist und sein Projekt Hardrock in Kanada gemeinsam mit seinem Partner Centerra Gold Inc. (TSX: CG) entwickelt; und von Wolfden Resources, das seine Vermögenswerte im Rahmen einer freundlichen Übernahme für $ 500.000.000 an Zinifex verkauft hat. JP Colin war außerdem einer der ursprünglichen Begründer von Detour Gold Mines Inc. (TSX: DGC), einem der größten kanadischen Goldbergbau-Unternehmen.