Deutsche Städte bleiben krisensichere Häfen für Immobilieninvestitionen

Frankfurt am Main (ots) - Deutsche Großstädte bleiben auch während der

Corona-Pandemie sichere Häfen für Immobilieninvestoren. Wie die Studie "Emerging

Trends in Real Estate 2021" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft

PwC und des Urban Land Institute ergab, profitiert der deutsche Immobilienmarkt

dabei insbesondere von der robusten heimischen Konjunktur. Die Mehrzahl der

knapp 1.000 befragten Branchenexperten werten die Lockdown-Maßnahmen der

Bundesregierung als effektiv. Hinzu komme die nach wie vor geringe Verfügbarkeit

von Büro-, Wohn- und Logistikimmobilien in deutschen Metropolen.



"Im europäischen Vergleich ist Deutschland bislang relativ gut durch die Krise

gekommen. Dadurch hat sich der Status der deutschen Großstädte als Safe-Haven

für Immobilieninvestments gefestigt", sagt Thomas Veith, Real Assets Leader bei

PwC Deutschland.





Berlin neuer SpitzenreiterDamit rückt Berlin im Ranking der europäischen Städte mit den bestenInvestment-Gelegenheiten für das kommende Jahr auf den ersten Platz. Frankfurt(4), Hamburg (6) und München (7) zählen ebenfalls zu den zehn Städten mit denattraktivsten Investmentperspektiven in Europa. Der Studie zufolge verfügen sielangfristig über eine ähnlich hohe Liquidität und Stabilität wie London (2) undParis (3).London rangierte im Vorjahr noch auf Platz 4 - wird aber wegen der Aussicht aufmögliche Preisrückgänge bei Spitzenimmobilien aufgrund des Brexits wiederattraktiver. Der Vorjahresfavorit Paris fällt zurück, bleibt aber langfristigein attraktives Investitionsziel für Logistik-, Wohn- und Büroimmobilien.Frankreichs Hauptstadt profitiert dabei von dem Infrastruktur-Projekt "GrandParis" für 26 Milliarden Euro und den 2024 stattfindenden OlympischenSommerspielen. Amsterdam verharrt dank seiner innovativen digitalenInfrastruktur und seinem reichen Angebot an Büro-, Wohn- und Logistikimmobilienauf Platz 5.Fokus auf Impact InvestingZu den begehrtesten Objekten im kommenden Jahr zählen Logistik-Immobilien,Datenzentren sowie Objekte der Bereiche Biotechnologie und Gesundheitswesen.Nach Einschätzung der Befragten profitieren diese Anlageziele von derfortschreitenden Digitalisierung, deren Tempo durch die Corona-Krise nochbeschleunigt wird. Bei der Suche nach langfristigen Erträgen wächst der Studiezufolge auch die Bedeutung von ESG-Kriterien (Environmental/Social/Governance)für Investitionsentscheidungen. "Während Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte inden Anlagestrategien bereits häufig berücksichtigt werden, rücken zunehmend auchsoziale Aspekte wie Diversity und deren ökonomische Vorteile in denVordergrund", erklärt Thomas Veith.Stephanie Baden, Executive Director, ULI Germany/Austria/Switzerland, ergänzt:"Um die tatsächlichen ESG-Impacts von nachhaltigen Investments zu betonen, sindtransparente Mess- und Bewertungskriterien wichtig. Dabei ist der Kerngedankeder Nachhaltigkeit und dessen langfristig wertschöpfendes Potential in derUnternehmensphilosophie einflussreicher eingesetzt, als dies auf der Objektebenekalkulierbar umgerechnet werden kann."Mieter im Visier2021 sehen sich 55 Prozent der Befragten (Vorjahr: 53 Prozent) als Nettokäufer -insbesondere von Wohn-, Logistik- und Core-Büroimmobilien, obwohl die Besorgnisüber mögliche Mietausfälle bei Büro- und Einzelhandels-Objekten während derPandemie deutlich zugenommen hat. Demnach rückt auch die Prüfungzugrundeliegender operationeller Risiken bei Mietern zunehmend in den Fokus vonInvestoren. Die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer äußerten sich zudem besorgt bissehr besorgt über die Verfügbarkeit attraktiver Investitionsobjekte. Weitere 56Prozent befürchten, dass sie künftig mehr Eigenkapital für die Finanzierung undRefinanzierung vorhalten müssen.Über die StudieDie Studie "Emerging Trends in Real Estate ® - An uncertain Impact: Europe 2021"ist die 18. Ausgabe der jährlichen Befragung von PwC und dem Urban LandInstitute zu Trends und Entwicklungen der europäischen Immobilienbranche. An derUmfrage nahmen 995 Vertreter von Immobilienfirmen, Investmentmanagern,Immobilienentwicklern, Institutionellen Investoren, Kreditgebern,börsengehandelten Immobilienfonds und Bauträgern in Europa teil.Pressekontakt:Dennis PagelPwC CommunicationsGermanyTel.: +49 211 9817939E-Mail: mailto:dennis.pagel@pwc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8664/4755497OTS: PwC Deutschland