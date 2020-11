---------------------------------------------------------------------------

Deutsche Rohstoff AG: 9-Monatszahlen über den Erwartungen

Mannheim. Der Deutsche Rohstoff Konzern hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 32,3 Mio. EUR, ein EBITDA in Höhe von 21,7 Mio. EUR und ein Konzernverlust von 14,3 Mio. EUR erzielt. Aufgrund dieser Ergebnisse erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr nunmehr folgende Zahlen:



* Umsatz: 37 bis 40 Mio. EUR (bisherige Prognose 33 bis 37 Mio. EUR)

* EBITDA: 23 bis 26 Mio. EUR (bisherige Prognose 15 bis18 Mio. EUR)

* Konzernverlust: 15 bis18 Mio. EUR (bisherige Prognose -20 Mio. EUR)

Die verbesserte Entwicklung ist vor allem auf einen etwas höheren Umsatz bei Cub Creek, sowie Erlösen aus der teilweisen Realisierung des im April aufgebauten Wertpapierportfolios zurückzuführen.



Mögliche außerplanmäßige Abschreibungen sowie Erträge oder Verluste aus Wertpapiergeschäften sind nicht Teil der Prognose. Der Ausblick beruht auf der Annahme eines durchschnittlichen Ölpreises von 40 USD/Barrel im 4. Quartal sowie eines Wechselkurses von 1,18 EUR/USD.



Der vollständige 9-Monats-Bericht wird voraussichtlich bis zum 12. November 2020 veröffentlicht.



Zur Definition des Begriffs EBITDA verweisen wir auf die Homepage der Deutsche Rohstoff AG unter http://rohstoff.de/apm/.



Mannheim, 6. November 2020



Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de



