Weniger und besseres Plastik - Unilever zieht ein Jahr nach Bekanntgabe seiner Plastikziele eine positive Zwischenbilanz (FOTO)

Hamburg (ots) - 50 % weniger Neuplastik für Verpackungen und zu 100 %

wiederverwendbare, recyclebare oder kompostierbare Verpackungen bis zum Jahr

2025 - dies sind zwei der ehrgeizigen Plastikziele, die Unilever sich 2019

gesetzt hat. Nach einem Jahr ist es Zeit für eine Zwischenbilanz:



PCR-Anteil bereits nach einem Jahr bei 10 %





Die Verwendung von Post-Consumer-Rezyklat (PCR) konnte weltweit auf rund 75.000Tonnen gesteigert werden. Das entspricht ca. 10 % des Plastik-Fußabdrucks vonUnilever. In den kommenden zwölf Monaten soll dieser Anteil nochmals verdoppeltwerden. Dies ist bereits ein großer Schritt in Richtung des Zieles, bis 2025einen Anteil von mindestens 25% zu erreichen.Recyceltes Plastik - große Marken gehen voranImmer mehr Verpackungen, die ganz oder teilweise aus PCR hergestellt werden,sind in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Regalen zu finden.Produkte von Dove, eine der weltweit größten Beautymarken, sind seit Mitte desJahres in Flaschen aus 100 % PCR erhältlich. Auch die Marke Sieben Generationenbietet seine umweltbewussten Wasch- und Reinigungsmittel in Flaschen aus PCR an.In Hamburg hat sich Unilever mit vier Partnern zu Hamburgs Wertstoff Innovativezusammengeschlossen und gezeigt, dass ein "echter" Kunststoff-Kreislauffunktioniert. Aus Plastikabfällen, die vollständig aus Hamburger Gelben Tonnenstammen, wurde eine Waschmittel-Flasche für Sieben Generationen produziert. DasProdukt ist in Hamburg erhältlich. Ein kleiner Kreislauf, aber ein großerSchritt Richtung Kreislaufwirtschaft.Weniger Plastik - neue Angebote für die VerbraucherAuch die Reduktion von Plastik steht im Fokus von UnileversVerpackungsentwicklern. Mit dem Eco Nachfüller von Viss/Cif, mit dem ganz bequemeine Flasche neu befüllt werden kann, wird 75 % Kunststoff eingespart.Ultra-konzentrierte Weichspüler von Comfort Intense verringern denVerpackungsaufwand gegenüber herkömmlichen Produkten deutlich.Bereit für eine Zukunft mit weniger PlastikDie erste Zwischenbilanz fällt positiv aus. Unilever wird auch in den kommendenJahren seine ambitionierten Plastikziele weiter verfolgen. Mit großen Markenkann Unilever viel bewegen, um immer mehr Wertstoffkreisläufe zu schließen. DerWeg dahin führt über den Einsatz von weniger und besserem Plastik.Pressekontakt:Konstantin BarkTelefon: +49 (40) 69639 2164E-Mail: mailto:mediarelations.de@unilever.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24435/4755506OTS: Unilever Deutschland GmbH