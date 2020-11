BERLIN (dpa-AFX) - Der Flughafenverband ADV lehnt eine Strukturreform der deutschen Flughafenlandschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. "Diese Diskussion müssen wir in Ruhe führen", sagte der ADV-Präsident und Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte am Freitag nach dem Luftverkehrsgipfel in Berlin. Viele Flughäfen kämpften gerade ums Überleben und benötigten dringend nicht rückzahlbare Unterstützungen.

Es gehe um Ausgaben, welche die Flughäfen während des ersten Lockdowns geleistet haben, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Das müsse man klar von längerfristigen Strukturfragen trennen, meinte Schulte. Grundsätzlich sei Deutschland dezentral und föderal organisiert. Die entsprechende Flughafenstruktur solle erhalten und durchfinanziert werden.

Kritischer zeigte sich der Luftfahrtkoordinator des Bundes, Thomas Jarzombek. Er verwies darauf, dass viele in der Branche mit einem auch langfristig geringeren Luftverkehr rechneten. Da müsse man schauen, was das für jeden einzelnen Regionalflughafen bedeute. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wollte von Schließungen einzelner defizitärer Flughäfen nichts hören. Er sei in der Krise ein "Infrastruktur-Erhaltungsminister", sagte Scheuer./ceb/DP/fba