BERLIN (dpa-AFX) - In der schwarz-roten Koalition bahnt sich ein Streit über den künftigen Regierungskurs gegenüber den USA an. Der für Außenpolitik zuständige Unionsfraktionsvize Johann Wadephul kritisierte am Freitag die Forderung von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nach einer stärkeren Abkoppelung von den USA scharf. Die Äußerung sei "unverantwortlich", "abenteuerlich" und "undurchdacht", sagte der CDU-Politiker in Berlin. "Wir müssen mehr tun, europäischer werden, aber transatlantisch bleiben."

Konkret forderte Wadephul vor allem eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben. "Es wird deswegen im Bundestagswahlkampf (...) eine klare Auseinandersetzung zu dieser Frage geben: Wie stellen wir uns das transatlantische Verhältnis vor."

Mützenich hatte kurz nach der US-Wahl am Mittwoch gesagt: "Es gibt ernstzunehmende Stimmen auch in Europa, dass wir uns stärker abkoppeln müssen, auch von dem, was in den USA passiert. Und zu diesen Stimmen gehöre ich auch."/mfi/DP/fba