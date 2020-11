STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

„Wie zerronnen, so gewonnen“: Dieses leicht abgewandelte Sprichwort kommt einem beim Blick auf den DAX-Chart in den Sinn. Nach einem verlustreichen Oktober legte der deutsche Leitindex in dieser Woche über 7% zu. Er eroberte dabei nicht nur die runde Marke von 12.000 Punkten zurück, sondern marschierte prompt weiter in Richtung 12.500 Punkte. Der wahrscheinliche Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden sorgte bei den Anlegern für sichtlich gute Stimmung. Nach der turbulenten letzten Handelswoche wird es für die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns nicht unbedingt ruhiger. Unter Stuttgarter Anlegern wurde SAP (WKN: 716460) auch in dieser Woche mit Abstand am häufigsten gehandelt. Nach ihrem Tief bei 90,22 Euro konnte die Aktie aber immerhin um gut 8% zulegen und nimmt die 100-Euro-Marke wieder ins Visier. Auch in den Aktien der Allianz (WKN: 840400) fanden in der vergangenen Woche viele Preisstellungen statt. Der Fokus der Anleger lag vor allem auf den für Freitagmorgen angekündigten Quartalszahlen des Münchener Versicherungskonzerns: Und diese konnten durchaus überzeugen. So konnte der Versicherungsriese seinen Gewinn trotz der Corona-Krise steigern. Den Anlegern scheint das zu gefallen; die Aktie legt auf Wochensicht über 10% zu.