Lufthansa und Centogene wollen flächendeckende COVID-19 Tests einführen

Die Lufthansa startet ein Programm für flächendeckene COVID-19 Tests, die man Fluggästen kostenlos anbieten will. Erste Testläufe sollen am 12. November auf ausgewählten Verbindungen zwischen München und Hamburg starten. Die Tests werden vom Lufthansa-Kooperationspartner Centogene durchgeführt, die bereits an diversen deutschen Flughäfen COVID-19 Testcenter betreiben - darunter unter anderem Frankfurt und der neue Berliner ...