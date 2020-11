(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz zu Gewinnaussichten, Dividende, Corona-Schäden, Einbruch beim Verkauf von Lebensversicherungen, Folgen weiterer Lockdowns, aktualisierte Kursreaktion.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat bei der Allianz im Sommer überraschend wenig Spuren hinterlassen. Dennoch rang sich der Vorstand zu keiner neuen Gewinnprognose für das laufende Jahr durch. So rechnet Finanzchef Giulio Terzariol wegen der neuen Lockdowns in vielen Ländern mit weiteren Versicherungsschäden etwa durch die Schließung von Restaurants. Auch neue Turbulenzen an den Finanzmärkten hält er für denkbar. Allzu groß seien seine Sorgen aber nicht, sagte er am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten: "Die zweite Welle wird uns nicht so treffen wie die im ersten Quartal."