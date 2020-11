United Internet hat den Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres von 3,86 Milliarden Euro auf 3,98 Milliarden Euro steigern können. Die Zahl der Kundenverträge ist um 0,67 Millionen auf 25,41 Millionen gestiegen, meldet das TecDAX-notierte Telekommunikations-Unternehmen in der Nacht zum Freitag. Dagegen sind die Ergebnisse gefallen: Je Aktie von United Internet fällt ein Neunmonatsgewinn von 1,33 Euro an nach 1,35 Euro im ...