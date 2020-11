Gewinner der Smart Mobility Challenge stellte sein Start-Up "Liquid Grid" vor (FOTO)

Köln (ots) - Gewinner entwickelten eine App zur Verknüpfung und Belohnung

Eine innovative App, die die flexible Nutzung von ÖPNV und anderenMobilitätsangeboten vereinfacht und belohnt, ist der Gewinner der bereits imzweiten Jahr stattfindenden Smart Mobility Challenge an der TechnischenHochschule (TH) Köln. Am 5. November wurden jetzt in einer digitalenVeranstaltung die Ergebnisse der erfolgreichen Start-Up Gründung "Liquid Grid"vorgestellt. Das innovative Bonus- und Vernetzungskonzept überzeugte nicht nurdie Vertreter der TH Köln, sondern auch Vertreter der Initiative SmartCityCologne der Stadt Köln.Das Konzept umfasst neben einer architektonischen Lösung für den Neumarkt, einemder verkehrsreichsten Innenstandbereiche in Köln, die Entwicklung einer kommunalübergreifenden App, um die innerstädtische Mobilität zu optimieren, indem dieNutzung nachhaltiger Mobilitätsformen belohnt wird. "Liquid Grid" ermöglicht es,durch Nutzung von beispielsweise ÖPNV, eScooter oder Bikesharing Punkte zusammeln, die wiederum für Mobilitätslösungen oder im Einzelhandel eingesetztwerden können. Das bedeutet, dass Nutzer nicht unterschiedliche Apps auf ihremSmartphone haben müssen, da ihr gesamter Mobilitäts-Bedarf über "Liquid Grid"abgewickelt werden kann.Einnahmen werden dadurch erzielt, dass Dienstleister und Einzelhändler einekleine Gebühr zahlen, wenn sie ihre Angebote im "Belohnungsportal" bei "LiquidGrid" platzieren, während die Unternehmen davon profitieren, neue Kunden zugewinnen und ihre Dienste einem breiten Publikum bekannt zu machen. Hinzu kommtdie Siegprämie von 12.500 Euro, die die Ford Stiftung an das Studententeamausgeschüttet hat, das damit vor allem die Entwicklung der App bis zurMarktreife vorangetrieben hat.Der zweite Gewinner wird immerhin noch mit 5.000 Euro für eine alternativeCar-Sharing-Idee bedacht. Unter der Bezeichnung "Threeler" werden elektrische,dreirädrige Kleinwagen in multifunktionalen "Threelertowern" geparkt, geladenund gleichzeitig als Energiespeicher genutzt.Die Idee "Connected Cologne" hat das Ziel, klimafreundliche Fortbewegungsmittelbesser miteinander zu verknüpfen. Auch dieses Studentenprojekt erhält 5.000Euro.Eine paritätisch aus Vertretern der TH Köln-Lehrstühle "Automotive Engineering"und "Corporate Architecture" und Ford zusammengesetzte Jury musste sich unterden sechs Einreichungen für drei Gewinnerteams entscheiden. Alle Teilnehmerstammen aus den Masterstudiengängen der TH Köln. Insgesamt flossen so 22.500Euro aus dem Topf der Ford Stiftung an die Gewinner der Smart Mobility Challenge2019/2020.Die Smart Mobility Challenge ist ein europäischer Studentenwettbewerb, derebenfalls an englischen und spanischen Universitäten ausgeschrieben wird. InDeutschland beteiligen sich die Technische Hochschule in Köln und die RWTHAachen. Seit Beginn der Challenge hat die Ford Stiftung insgesamt bereits über150.000 Euro an Preisgeldern für studentische Gewinnerprojekte ausgeschüttet.Aus einem nicht geringen Teil der Gewinnerprojekte sind mittlerweise Start-upshervorgegangen, die ihre Idee weiterverfolgen.