BAD NEUSTADT (dpa-AFX) - Der vom Hamburger Asklepios-Konzern geschluckte fränkische Klinikbetreiber Rhön-Klinikum AG hat auf offene Finanzierungsfragen im Zuge der Corona-Krise im laufenden Quartal hingewiesen. "Die Notwendigkeit zum weiteren Handeln durch die politischen Akteure auf allen Ebenen hat in den Monaten Oktober und November 2020 an Dringlichkeit dazugewonnen", heißt es in einer Mitteilung von Rhön-Klinikum vom Freitag.

Es sei unabdingbar, die bisher lediglich bis zum Ende des dritten Quartals 2020 befristeten Maßnahmen etwa für Intensivbetten und Erstattungen für frei gehaltene Betten fortzusetzen. Ansonsten bestünde ein erhebliches Risiko von Insolvenzen der dringend benötigten systemrelevanten Kliniken.