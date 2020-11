Karlsruhe (ots) - Die ascent AG hat es auch in diesem Jahr geschafft: Nicht nur

Seit 2013 hat die ascent AG einen festen Platz in den durch das FinanzmagazinCASH ausgegebenen Top 10 der erfolgreichsten Spezialvertriebe in Deutschland.Nun wurde das Unternehmen zum mittlerweile 14. Mal als Sieger bei denSpezialvertrieben für Investmentfonds mit dem CASH-Siegel ausgezeichnet. Damithaben die Fonds-Experten im Jahr 2020 erneut ihre Position als Marktführerbestätigt.ascent AG: Ein starker Finanzvertrieb im AufschwungDas CASH-Ranking gibt jedes Jahr einen Marktüberblick über die stärkstenSpezialvertriebe in den Themenbereichen Versicherungen, Immobilien,Baufinanzierung, Sachwertanlagen und Investmentfonds. Mit 12,25 Millionen Euroin Provisionserlösen hat sich die ascent AG in der diesjährigen CASH-Hitlistenicht nur den ersten Platz im Segment "Investmentfonds" gesichert, sondern auchdie vierte Position unter allen Dienstleistern im Bereich der Spezialvertriebe.Die insgesamt 244 Berater erarbeiteten dabei ein Plus an Erlösen von 5,27Prozent gegenüber 2018. Die gute Platzierung ist das Resultat einerkontinuierlichen Steigerung über die vergangenen vier Jahre: Seit 2017 konnteder Karlsruher Finanzdienstleister sein Ranking jedes Jahr um eine Positionverbessern (2017: Platz 7, 2018: Platz 6, 2019: Platz 5).CASH-Ranking bietet OrientierungJedes Jahr führt das Finanzmagazin CASH einen umfassenden Vergleich der größtenFinanzvertriebe in Deutschland durch und veröffentlicht die Ergebnisse auf demPortal cash-online.de. Seit mehr als zwanzig Jahren bietet das Ranking nicht nurKunden eine Orientierung, sondern zeigt auch den eigenen Geschäftspartnern, dieals Vermittler und Berater für das Haus tätig sind, die Leistungsstärke desjeweiligen Vertriebes auf. Die überzeugenden Geschäftszahlen für das Jahr 2020bestätigen zahlreiche junge Finanztalente in ihrer Entscheidung, die ascent AGals starken Partner für den Einstieg in eine aussichtsreiche Karriere in derFinanzbranche zu nutzen.Die Spitzenposition als VerpflichtungAls Spitzenreiter der Branche ist sich die ascent AG der damit verbundenenVerantwortung bewusst. So wie sich die Verbraucherzentrale seit vielen Jahrenfür mehr Verbraucherschutz und Transparenz am Finanzmarkt einsetzt, tut es auchder Finanzdienstleister. Deshalb verfolgt man in der Karlsruher Zentrale mit