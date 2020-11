US-WAHL Biden jetzt auch in Pennsylvania in Führung Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 06.11.2020, 15:04 | 24 | 0 | 0 06.11.2020, 15:04 | WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei der Auszählung der Stimmen zur US-Präsidentschaftswahl im Schlüsselstaat Pennsylvania hat Herausforderer Joe Biden am Freitag die Führung übernommen. Bei einem Auszählungsstand von etwas mehr als 95 Prozent führte Biden mit 5587 Stimmen vor Amtsinhaber Donald Trump. Damit liegt der Demokrat nun in vier von fünf noch umkämpften Staaten vorn./pz/DP/jha Diesen Artikel teilen

