NEUBIBERG (dpa-AFX) - Die Folgen der Coronavirus-Pandemie machen dem Chiphersteller Infineon zu schaffen. Dennoch ist es dem Dax-Unternehmen aus Neubiberg bei München unter Konzernchef Reinhard Ploss bislang gelungen, halbwegs glimpflich durch die Krise zu kommen und auf Kurs zu bleiben. Hoffnung für die Zukunft macht der im Frühjahr abgeschlossene milliardenschwere Zukauf des US-Halbleiterherstellers Cypress Semiconductor. Was bei Infineon los ist, wie Analysten die weiteren Perspektiven bewerten und wie sich die Aktie entwickelt hat.

Belastungen gibt es vor allem im Geschäft mit der Autoindustrie, mit der Infineon den Löwenanteil des Umsatzes macht. Hier hatte es wegen einer schon damals trägen Autokonjunktur aber auch schon vor der Viruskrise gehakt, ehe die Pandemie hinzukam. Obwohl Infineon im dritten Geschäftsquartal (Ende Juni) besser abschnitt als von Marktexperten erwartet und beim Ausblick sogar leicht optimistischer wurde, hatte Ploss verdeutlicht, dass die Krise noch nicht vorbei sei.

Kräftigen Rückenwind liefern soll dem Konzern derweil der im April nach einer längeren Hängepartie übernommene US-Halbleiterkonzern Cypress Semiconductor. Mit einem Volumen von 9 Milliarden Euro ist es der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte von Infineon. Die frühere Siemens-Tochter erhofft sich eine Menge von den Kaliforniern, die das Portfolio deutlich erweitern und mit denen an Bord Infineon perspektivisch wieder zum dauerhaft hohen Wachstum der Vergangenheit zurückkehren möchte. Weitere größere Akquisitionen sind laut Ploss erst einmal nicht geplant.

Unabhängig davon werde das Geschäftsmodell von Infineon durch die laufende Integration des US-Unternehmens gestärkt, hatte er im Sommer betont. Seit Mitte April wird Cypress in der Bilanz konsolidiert, die Geschäftsbereiche der Kalifornier wurden auf verschiedene Segmente Infineons aufgeteilt.

Im dritten Geschäftsquartal hatten die Neubiberger aber trotz der Konsolidierung der Cypress-Geschäfte in der Automotive-Sparte Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr und zum Vorquartal hinnehmen müssen. Allerdings sah Ploss damals im besonders hart von der Krise getroffenen Automarkt konkrete Anzeichen einer Erholung.

Dagegen konnte Infineon in der zweitgrößten Sparte PSS (Power & Sensor Systems) klar zulegen. In der PSS-Sparte ist unter anderem das Geschäft mit Chips für die Stromversorgung sowie für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets gebündelt. Auch im Industriegeschäft (IPC) und im Geschäft mit Sicherheitslösungen (CSS) verzeichnete der Konzern im Jahres- und Quartalsvergleich Zuwächse, die in der CSS-Sparte besonders stark ausfielen.