Stellungnahme zu rechtlichen Schritten Huaweis in Schweden

Stockholm (ots) - Huawei Technologies Sweden AB hat am 5. November Einspruch

gegen eine Entscheidung der schwedischen Post- und Telekommunikationsbehörde

(PTS) vom 20. Oktober bezüglich der Lizenzbedingungen bei den bevorstehenden

5G-Auktionen eingelegt.



Wir verstehen und anerkennen die Absicht der schwedischen Regierung, das

Sicherheitsniveau der Netzwerke zu verbessern. Wir begrüßen alle

unvoreingenommenen und faktenbasierten Anforderungen an Cybersicherheit mit

klaren und überprüfbaren technischen Standards sowie transparente

Genehmigungsverfahren. In diesem Sinne hat Huawei uneingeschränkt mit den

Netzbetreibern und dem PTS zusammengearbeitet, um deren Sicherheitsanforderungen

in Bezug auf die 5G-Infrastruktur zu erfüllen.







transparenten, ordnungsgemäßen Untersuchungs- und Bewertungsverfahren beruht,

wird jedoch den Wettbewerb untergraben, Innovationen beeinträchtigen,

wirtschaftliche Verluste verursachen, den Markt destabilisieren und das

Vertrauen von Investoren in Infrastrukturen schädigen.



Im Interesse von Huawei, der schwedischen IKT-Industrie und der schwedischen

Verbraucher*innen sehen wir uns veranlasst, diese rechtliche Maßnahme als eine

angemessene Reaktion zu ergreifen.



Wir haben beim Verwaltungsgericht in Stockholm Rechtsmittel eingelegt, um

vorzutragen, dass die Entscheidung des PTS auf falschen Tatsachen beruht und auf

mehreren schwerwiegenden Verstößen gegen schwedisches Recht und EU-Recht

gründet.



Wir vertrauen darauf, dass das Gericht den Fall in unvoreingenommen Weise prüfen

wird und die legitimen Rechte und Interessen von Huawei gewahrt werden können.



Während unserer 20-jährigen Tätigkeit in Schweden haben wir eine überprüfbare

Erfolgsbilanz von NULL ernsthaften Sicherheitsvorfällen aufrechterhalten. Huawei

leistet einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung in Schweden. Huawei hat nie

auch nur den Hauch einer Bedrohung für die schwedische Cybersicherheit oder

irgendeines anderen Landes verursacht, und wir werden dies auch niemals tun. Wir

werden uns weiterhin dafür einsetzen, die schwedischen Netzbetreiber, unsere

Kunden, zu beliefern und weiteren Nutzen für die schwedische Wirtschaft zu

erbringen.



