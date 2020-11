Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich auch heute über einen Anstieg des Aktienkurses freuen. Nachdem dieser zunächst auf einem absteigenden Ast war, steigt der Kurs nun seit einer Woche stark an. Ein Ende der Kurs-Rallye scheint nicht in Sicht.

