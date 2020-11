New Yorks Gouverneur will schnelle Cannabis-Legalisierung - Neue Rally bei Aurora Cannabis (21P1) und Tilray (2HQ)

Albany 06.11.2020 - In dieser Woche haben vier US-Bundesstaaten für die Legalisierung von Cannabis gestimmt. Darunter auch New Jersey. Der Gouverneur von New York will nun die Legalisierung in dem Bundesstaat forcieren. Aurora Cannabis, Tilray und Aphria kletterten massiv.



New Jersey wird in diesen Tagen ein Gesetz vorlegen, dass die Legalisierung von Cannabis im Bundesstaat formalisieren wollen. Am Dienstag hatten die Einwohner des Bundesstaates für die Legalisierung gestimmt. Auch in South Dakota, Montana und Arizona wurde für diesen Schritt gestimmt.





Mit der Entwicklung in New Jersey war klar, dass New York unter Zugzwang gerät. Der Bundesstaat mit seinen fast 20 Mio. Einwohnern hat es in den vergangenen Jahren nicht geschafft, ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis zu schreiben, was mehrheitsfähig war. Auch in New Jersey scheiterte die Politik damit, weshalb nun die Bevölkerung bemüht wurde.In New York will man nun nicht nochmal zwei Jahre warten, um die Bevölkerung zur Legalisierung befragen. Der Gouverneur Andrew Cuomo sagte in einem Radiointerview am Donnerstag, das man nach Wegen suche, Cannabis im nächsten Jahr zu legalisieren. Erst im März wurden die Pläne für die Legalisierung in New York beerdigt.Mittlerweile haben aber drei Nachbarstaaten von New York recreational Cannabis legalisiert, in New York hatte es nur für eine Entkriminalisierung gereicht.Laut Cuomo habe die Pandemie den Haushalt des Bundesstaates enorm belastet, so dass man sich nun nach neuen Einnahmequellen umsehen müsse. Gegenüber dem Radiosender WAMC sagte Cuomo, dass New York Geld brauche, außerdem sei es „die richtige Politik“.Der Gouverneur sagte, er sei bereits lange für die vollständige Legalisierung, nun sei es am Gesetzgeber in der Bundeshauptstadt Albany, ein entsprechendes Gesetz zu schreiben.Die Branche hat die Neuigkeiten stark aufgenommen. Gestern ging es für die Papiere von Aurora Cannabis zeitweise um 40 Prozent nach oben. Papiere von Tilray klettern heute in den USA um 15 Prozent, Aurora Cannabis ziehen um 46 Prozent an, für Canopy Growth geht es um acht Prozent nach oben.Nach den Wahlen in den USA zeichnet sich eine neue Ära des globalen Umgangs mit Cannabis ab. Sollte es in den USA tatsächlich zu einem Regierungswechsel kommen, dürfte es mit der Legalisierung schneller gehen als bislang erwartet. In der Folge würde sich auch weltweit die Rhetorik gegenüber Cannabis ändern.Die AMP German Cannabis Group Inc. 