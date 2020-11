Nabis – Neuigkeiten zum Zivilverfahren in Arizona

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabis Holdings Inc. (CSE: NAB) (OTC: NABIF) (FRA: A2PL) („Nabis“ oder das „Unternehmen“) hat folgende Neuigkeiten zum Zivilverfahren vor dem Arizona Superior Court (das „Gericht“), das von AZ, LLC („Nabis AZ“), der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, gegen Mark Krytiuk („Krytiuk“), dem ehemaligen President, Chief Operations Officer und Director des Unternehmens, angestrengt wurde. Wie das Unternehmen bereits am 16. Oktober 2020 bekannt gab, hat Nabis AZ beim Gericht einen Antrag auf einen beschleunigten Unterlassungsanspruch gegen Krytiuk eingereicht, der sich unter anderem auf die Position von Krytiuk als Director von Perpetual Healthcare Inc. („Perpetual“), dem Betreiber der Emerald-Apotheke für medizinischen Marihuana-Einzelhandel, bezieht. Der Antrag wurde am 2. November 2020 verhandelt und vom Gericht abgelehnt. Das Gericht veröffentlichte am 4. November 2020 einen Protokolleintrag mit einer Begründung für die Ablehnung des Antrags auf Basis dessen, dass Nabis AZ die gesetzliche Schwelle für einen solchen beschleunigten Unterlassungsanspruch nicht erreicht habe. Die Entscheidung des Gerichts, den Antrag abzulehnen, hindert Nabis nicht daran, weiterhin finanzielle und andere Rechtsmittel gegen Krytiuk einzusetzen, einschließlich seiner Entlassung als Direcor von Perpetual. Das Gericht bestätigte auch, dass Nabis seine Klage abändern kann, um zusätzliche Ansprüche gegen Krytiuk geltend zu machen. Das Unternehmen erwartet, alle zusätzlichen Schritte zum Schutz seiner Interessen durch das Gericht zu unternehmen, einschließlich weiterer Klagen gegen Krytiuk und anderweitig, sobald dies angemessenerweise möglich ist.



PNTM Management Services, LLC („PNTM“) und Nolan Ryan haben eine gerichtliche Klage gegen Nabis AZ, Nabis und Krytiuk eingereicht. Bei der Klage geht es darum, dass Nabis AZ versäumt hat, seiner aufgeschobenen Zahlungsverpflichtung in Bezug auf einen Vertrag über den Kauf von Vermögenswerten und Managementvereinbarungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Management von Perpetual nachzukommen, wie das Unternehmen bereits am 28. Oktober 2020 angekündigt hatte. PNTM und Ryan machen Ansprüche gegen Nabis AZ und Nabis wegen Vertragsbruch und dem Feststellungsurteil geltend. PNTM und Ryan machen Ansprüche gegen Krytiuk wegen vorsätzlicher Beeinträchtigung des Vertrags und des Feststellungsurteils geltend. Nabis AZ und Nabis beabsichtigen, sich gegen die Klage zur Wehr zu setzen.