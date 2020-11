PVA TePla meldet nach neun Monaten 2020 einen Umsatzanstieg von 96,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 96,9 Millionen Euro. „Wie schon in den vergangenen Quartalen gehörten Aufträge zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen und Ultraschallmesssystemen für die Halbleiterproduktion zu den wichtigsten Umsatztreibern”, so das Unternehmen am Freitag. Vor Zinsen und Steuern konnte die Gesellschaft in dem Zeitraum ihren operativen ...