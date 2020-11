---------------------------------------------------------------------------

Privatanleger setzen auf die Energiewende - HPS-Crowdfunding stößt auf große Nachfrage



HPS Home Power Solution aus Berlin hat mit picea ein integriertes Energieversorgungssystem für Ein- und Zweifamilienhäuser entwickelt, in dem Wasserstoff die saisonale Speicherung von Sonnenenergie erlaubt. Das ermöglicht eine vom Netz unabhängige CO2-freie Stromversorgung über das gesamte Jahr, wobei die entstehende Prozesswärme sogar noch einen Teil des Heizbedarfs decken kann. picea-Anlagen sind bereits bundesweit im Dauerbetrieb erprobt. Die Kapazitäten für die Serienproduktion werden gerade hochgefahren.



"Picea ist Lateinisch und bedeutet Fichte", verrät Gründer und Geschäftsführer von HPS, Zeyad Abul-Ella. "Mit dem Einsatz des picea-Systems spart ein Haushalt pro Jahr etwa drei Tonnen CO2-Emissionen ein, die ansonsten bei Nutzung von fossilen Energiequellen freigesetzt würden. Das entspricht der Menge an Kohlendioxid, die in rund 130 Fichten gebunden ist", rechnet er vor. "Bei rund 100.000 Einfamilienhäusern, die jedes Jahr in Deutschland neu gebaut werden, könnten also jährlich 300.000 Tonnen Kohlendioxid weniger produziert werden, wenn alle Bauprojekte dem picea-Standard entsprächen. Weiteres Einsparpotenzial in Bestandshäusern und in internationalen Märkten nicht einmal eingerechnet!"

Zur Beschleunigung des Wachstums hat das Unternehmen kürzlich über die Plattform GLS Crowd eine weitere Finanzierungsrunde eingeläutet, die sich mit einer Verzinsung von 7 % und einer Laufzeit von fünf Jahren großer Beliebtheit erfreut. Seit dem Startschuss vor 3 Tagen sind rund 1,75 Millionen EUR des auf 4 Millionen Euro begrenzten Emissionsvolumens gezeichnet. Interessierte Privatanleger können bis zur vollständigen Zeichnung mit einer Einlage ab bereits 250 Euro am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Mit dem eingesammelten Kapital möchte HPS den Vertrieb, das Marketing sowie die Produktionskapazität stärken. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Plattform der GLS Crowd - hier klicken.

"Ab dem kommenden Jahr soll picea zusätzlich in der Schweiz und nachfolgend in Österreich vermarktet werden", führt Herr Abul-Ella aus. "Dafür ist geplant den Vertrieb direkt und über Partner auszubauen. HPS beschäftigt aktuell rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Personalaufbau soll schwerpunktmäßig im Bereich Vertrieb und Service erfolgen. Auch die Produktionskapazitäten werden ausgebaut, und durch Fremdfertigung mit der Firma Zollner skaliert. Dabei wird in effiziente Prozesse und neue Werkzeuge investiert, um die Produktionskosten in der Serienproduktion zu senken". Führt Geschäftsführer Abul-Ella aus. "Der Markt bietet international und global enormes Potential für Expansion. Wachstumschancen bieten außerdem Leistungsadaptionen in Richtung Mehrfamilienhäuser, Quartierslösungen und Gewerbebetriebe. Die Nachfrage nach Speicherkapazitäten wird mit zunehmendem Ausbau der erneuerbaren Energien weiter steigen. Der Bedarf an saisonalen Energiespeichern über reine Batterien hinaus wird dabei heute viel stärker erkannt als noch vor zwei Jahren. Dank hoher Speicherkapazitäten bietet sich picea als technische Lösung damit auch für völlig neue Strom-Geschäftsmodelle an."



Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz:

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Kontakt HPS Home Power Solutions GmbH:

Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer

Tel.: +49 30 235914 100

E-Mail: zeyad.abul-ella@homepowersolutions.de



Kontakt Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann / Andreas Riedel

Tel.: +49 89 210 228-0

Email: homepowersolutions@mc-services.eu



