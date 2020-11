Heidelberg (ots) - Digitalisierung fördern, Flexibilität steigern, Lieferketten

lokalisieren und absichern - wichtige Lehren, die Unternehmen der

Zukunftswirtschaft aus der Corona-Krise ziehen. Gleichzeitig werden

Investitionen in Internationalisierung vorsichtiger behandelt, obwohl die

zukünftige Konkurrenz vor allem aus dem Ausland - insbesondere China - erwartet

wird. Das sind Auszüge aus dem Huangpu Future Economy Survey (HFES) - Germany

2020. Die Berichterstattung über mittel- und langfristige wirtschaftliche

Erwartungen sowie Geschäftsplanung erfolgt vierteljährlich.



Auftakt: Online-Event, 19. November 2020, 10:00 bis 11:30 Uhr.





Huangpu Future Economy SurveySurvey-Initiator Daniel Frerichs vertritt den chinesischen Huangpu-Distrikt vomEuropabüro in Heidelberg aus. Huangpu zählt zu den Top 3-WirtschaftszonenChinas. Zum Forscherteam gehören außerdem Schirmherrin Prof. Dr. Doris Fischer(Lehrstuhl China Business and Economics, Universität Würzburg), Dr. ZoltánJuhász (Umfrageforschung, Universität Bamberg), Maik Schlender (DreifaktMarktforschung, Erfurt).In der repräsentativen Umfrage werden Wahrnehmungen/Meinungen vonGeschäftsführern/Managern aus den Sektoren KI, Informations- undKommunikationstechnik, Biomedizin, Neue Materialien, Neue Energie, NeueMobilität und Grüne Technologien für die zweite Jahreshälfte 2020 ausgewertet.Beobachtet werden kurz-/langfristige Trends sowie externe Effekte. "Besondersdie Corona-Pandemie zeigt, dass globale Herausforderungen neben neuenTechnologien dringend internationalen Dialog brauchen", sagt Daniel Frerichs.Online-Veranstaltung (kostenlos)19.11.2020, 10:00 Uhr bis 11:30 UhrRegistrierunghttps://www.linkedin.com/events/huangpufutureeconomysurveylaunc6726893354992463872/https://ots.de/gtn62RAGENDA10:00 Uhr: BegrüßungThomas Bonschab, CEO, Deutsche Gesellschaft für InternationalenTechnologietransferJingbo SHAO, Direktor, Wirtschaftsförderung & Standortmarketing Huangpu DistrictPeter Helis, Chefberater, Huangpu District10:15 Uhr: StudienhintergrundDaniel Frerichs, Leiter Europabüro Huangpu District10:30 Uhr: StudienmethodikDr. Zoltan Juhasz, Geschäftsführer, Bamberger Zentrum für Empirische Studien,Uni Bamberg10:40 Uhr: Exklusiv - erste ErgebnisseProf. Dr. Doris Fischer, Lehrstuhl China Business and Economy, Uni Würzburg11:00-11:30: Deutsch-Chinesischer Experten-DialogHuangpu DistrictDer Bezirk (früher: Entwicklungsbezirk Guangzhou/Kanton) liegt in der GreaterBay Area in Süd-China. In Huangpu lag das Gesamtsteueraufkommen 2019 bei 20 Mrd.USD. Schwerpunkt: Innovations- und Hightech-Projekte . Lage, wirtschaftlicheEntwicklung, Investitionsumfeld und etablierte Industriecluster machen Huangpuoft zur ersten Wahl, wenn EU-Firmen ihre Standortentscheidung in Süd-Chinatreffen.Wichtige Cluster u. a.:Guangzhou International Biotech Island, Huangpu Healthcare Cluster, Greater BayArea Hydrogen Valley, Guangzhou Automotive Cluster, Huangpu Nanotechnology & NewMaterials Cluster, Huangpu New Mobility Cluster, Guangzhou ArtificialIntelligence and Advanced Computing Network.http://eng.hp.gov.cn/Huangpu EuropeServices: Beratung, Matchmaking, Unternehmens- und Geschäftsplanung,Investitionssupport, Marktanalyse, Standortssuche, Projektbetreuung,Unterstützung bei regulatorischen Angelegenheiten.https://www.huangpu-europe.com/Pressekontakt:Daniel FrerichsDirector Huangpu Europe+49 159 / 0650 4658mailto:daniel.frerichs@sghtp.dehttp://eng.hp.gov.cn/; http://www.huangpu-europe.comSino German Hi-Tech Park Holding GmbH & Co. KGTechTower, Forum 769126 HeidelbergWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150014/4755978OTS: Huangpu Europe