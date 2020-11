Wochenausblick: DAX mit starker Wochenperformance. Datenreigen im Fokus!

Eine starke Woche liegt hinter uns. Mit einem Plus von 8,5 Prozent radierte der DAX® die Vorwochenverluste fast wieder aus. In ähnlicher Weise katapultierte sich der EuroStoxx®50 nach oben. Zwar lag am Freitagabend noch kein finales Ergebnis der US-Wahl vor. Die Aussicht auf baldige Gewissheit, wer in den kommenden vier Jahren im Weißen Haus regiert reichte, um die Anleger in Kauflaune zu versetzen. Zudem gab es gute Nachrichten, die den Bullen Unterstützung gaben. So stellte nach der EZB auch die Fed coronabedingte Hilfsmaßnahmen für Dezember in Aussicht und zahlreiche Unternehmen meldeten gute Quartalszahlen.

Am Wochenende könnte die vorläufigen Endergebnisse der US-Wahl vorliegen. In der kommenden Woche wartet eine Flut von Wirtschafts- und vor allem Unternehmensdaten auf die Investoren.

Am Rentenmarkt zeigten sich in der abgelaufenen Woche teils größere Ausschläge. Zum Wochenschluss rückten die Renditen jedoch wieder in den Bereich der Vorwoche. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei -0,607 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 0,834 Prozent. Die Edelmetalle ließen sich von der guten Laune an den Aktienmärkten anstecken und stiegen in den Bereich der jeweiligen Oktoberhochs. Gold stieg gar deutlich darüber. Ganz so konsequent waren die Bewegungen am Ölmarkt nicht. Zwar verbesserte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zeitweise um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Schluss von vergangenem Freitag. In der zweiten Wochenhälfte gab der Preis einen Teil der Gewinne jedoch wieder ab und pendelte sich im Bereich von 40 US-Dollar ein.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche gab es im DAX® nur Gewinner. Zu den Top-Werten zählten dabei Unternehmen, die gute Zahlen meldeten oder in der kommenden Woche erst noch ihre Daten vorlegen. Sechs Titel legten sogar zweistellig zu – unter ihnen Allianz, Delivery Hero, Infineon und Linde. Die Nebenwerte konnten dem Tempo der Standardwerte zwar nicht ganz folgen. Beflügelt von guten Zahlen verbesserten sich Titel wie beispielsweise ProSiebenSat.1 und Shop Apotheke dennoch ebenfalls zweistellig gegenüber dem Vorwochenschlussstand.

Aus Europa melden nächste Woche unter anderem Aareal Bank, Alstom, 1×1 Drillisch, Adidas, Bilfinger, Burberry, Continental, Deutsche Euroshop, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Wohnen, Deutz, Eckert & Ziegler, E.On, Evotec, Fielmann, Henkel, Infineon, Jenoptik, K+S, Krones, Leoni, Merck, MorphoSys, Nordex, RWE, Salzgitter, Schaeffler, Siemens, Siemens Energy, SMA Solar, Teamviewer, United Internet, Uniper und Varta Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Aus den USA berichten unter anderem Applied Materials, McDonalds und Walt Disney.

Wichtige Termine

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Oktober

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, September

Europa – BIP Euro-Zone Q3, erste Schätzung

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, September

Frankreich – Industrieproduktion, September

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 7. November

USA – Verbraucherpreise, Oktober

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, November

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.670/12.950 Punkte Unterstützungsmarken: 11.380/11.690/11.900/12.260/12.450 Punkte Zum Wochenschluss nahmen einige Investoren erst einmal Gewinne mit. Bei rund 12.390 Punkten im DAX zeigten sich jedoch wieder die Bullen und schoben den Index rund 180 Punkte nach oben. Damit konnte der Index die Unterstützung bei 12.450 Punkten verteidigen. Zudem besteht weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.670 Punkte. Nach der 1.100 Punkterally sollten Investoren jedoch auf der Hut bleiben. Solange die Hürde bei 12.670 Punkten nicht überwunden ist, muss mit einer kurzfristigen Konsolidierung gerechnet werden. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 04.09.2020– 06.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.11.2013 – 06.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier . Call-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1W87 9,90 11.600 01.12.2020 DAX® Index HR1W8F 6,59 12.000 01.12.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.1.2020; 17:42Uhr Put-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1WAY 2,33 12.250 01.12.2020 DAX® Index HR1WB5 3,63 12.600 01.12.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.11.2020; 17:43Uhr NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

