Gespräche über Brexit-Handelspakt auf höchster Ebene

LONDON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson ziehen am Samstag eine Bilanz der bisherigen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt. Es sei ein Telefonat am Nachmittag geplant, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in London. Britische Medien werteten dem Gespräch auf höchster Ebene eine besondere Bedeutung zu.

Beendet sind die schwierigen Verhandlungen zwischen London und Brüssel damit den Plänen zufolge aber noch nicht. Für die kommende Woche sind weitere Gespräche zwischen dem britischen Unterhändler David Frost und EU-Unterhändler Michel Barnier vorgesehen.