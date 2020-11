Farfetch, Alibaba Group und Richemont schließen globale Partnerschaft zur Beschleunigung der Digitalisierung der Luxusgüterindustrie

Einführung von Farfetch auf den Luxusplattformen von Alibaba in China geplant

Farfetch wird Luxus-Shopping-Kanäle auf den Plattformen von Alibaba, dem Tmall Luxury Pavilion und Luxury Soho, Chinas führender Luxus- und Luxus-Outlet-Destination auf dem Marktplatz Tmall sowie auf dem grenzüberschreitenden Marktplatz Tmall Global von Alibaba platzieren. Die neuen Kanäle vergrößern die Reichweite der globalen Luxusplattform von Farfetch auf die 757 Millionen Kunden von Alibaba und bieten Luxusmarken durch eine einzige Integration mit Farfetch eine Multi-Marken-Lösung. Dies wird Luxuslabels eine einzigartige Chance bieten, ihre Markenbekanntheit zu steigern und gleichzeitig ihren erreichbaren Markt von Luxuskonsumenten durch ihre Teilnahme am globalen Farfetch-Marktplatz erheblich zu erweitern. Für Verbraucher im Luxussegment bietet dies mehrere Möglichkeiten, ihre Lieblings-Markenprodukte zu kaufen, nämlich entweder über die Farfetch-Integration oder über die bereits sehr erfolgreiche NET-A-PORTER-Integration im Tmall Luxury Pavilion.

Strategische Investitionen in Farfetch und Farfetch China

Im Rahmen der globalen Partnerschaft werden Alibaba und Richemont 600 Millionen US-Dollar (jeweils 300 Millionen US-Dollar) in private Wandelanleihen investieren, die von Farfetch Limited ausgegeben werden. Überdies werden Alibaba und Richemont 500 Millionen US-Dollar (jeweils 250 Millionen US-Dollar) in Farfetch China investieren und zusammen 25% an einem neuen Joint Venture halten, zu dem auch die Farfetch-Marktplatzbetriebe in der Region China gehören werden. Darüber hinaus haben Alibaba und Richemont nach dem dritten Jahr der Gründung des Joint Ventures eine Option auf den Erwerb von zusammen weiteren 24% an Farfetch China. Alibaba und Richemont werden zudem weitere Möglichkeiten einer engen Zusammenarbeit mit Farfetch prüfen, um die Erbringung von Dienstleistungen für Luxusmarken anzubieten. Die Investitionen von Alibaba und Richemont in Farfetch China und die Gründung des Joint Ventures werden voraussichtlich im Lauf der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2021 abgeschlossen, sofern die Abschlusskonditionen erfüllt sind.