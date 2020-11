Rackspace Technology und AutoPets revolutionieren Tierpflege mit IoT-Lösung

In enger Zusammenarbeit mit Onica, einem Unternehmen von Rackspace Technology, das ein Amazon Web Services (AWS) Premier Consulting Partner ist, und AWS, hat AutoPets die Tierpflege in der IoT-Welt neu erfunden. Ziel des Projekts war die Nutzung der AWS-Infrastruktur durch AutoPets, um die erforderliche Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu erhalten, die für die Einführung der aktualisierten iOS-App von AutoPets und der kommenden Android-App erforderlich sind.

SAN ANTONIO, Nov. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten, hat heute die Ergebnisse seiner Zusammenarbeit mit AutoPets, einem Unternehmen in der automatisierten Tierpflege, bei der Entwicklung einer auf das Internet der Dinge (IoT) ausgerichteten Cloud-Infrastruktur und einer Cloud-nativen Anwendung bekanntgegeben.

„Die größte Herausforderung für das Team von AutoPets bestand darin, die Leistungsfähigkeit von Systemen der nächsten Generation zu nutzen“, so Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology. „AWS bietet eine unglaubliche Effizienz, auch dann, wenn es darum geht, das Leben von Menschen und Tieren zu verbessern. AWS-Lösungen können Störungen reduzieren und Kosten senken und dabei gleichzeitig Technologien der nächsten Generation alltagstauglich machen.“

Rackspace Technology hat mit dem Team von AutoPets zusammengearbeitet und sich auf die Stabilisierung der bestehenden AWS-Infrastruktur und die Optimierung des AWS-IoT-Dienstes konzentriert. Dabei hat es die IoT-Firmware in nur 45 Tagen aktualisiert und sowohl die Android- als auch die iOS-App neu veröffentlicht. Durch die tiefgreifende Änderung der Infrastruktur hat AutoPets seine Zuverlässigkeit erheblich verbessert.

Während sich das erste Projekt mit AutoPets auf Ziele im Zusammenhang mit dem Litter-Robot konzentrierte, lernte AutoPets durch diesen Prozess mehr über serverlose und IoT-Technologien von AWS, mit deren Hilfe sie den Feeder Robot in ihr Produktportfolio aufnehmen konnten.

Da die zahlreichen Litter-Robots alle paar Sekunden Nachrichten senden, war die vorherige Infrastruktur nicht in der Lage, die Menge an Nachrichten zu bewältigen. Durch die Verwendung von Amazon Kinesis zum Puffern kann AutoPets Nachrichten jetzt per Stapelverarbeitung statt einzeln verarbeiten. Dadurch wird die zuvor aufgetretene Überlastung der Infrastruktur vermieden. Die native Nutzung von IoT-Diensten von AWS hat die Serverkosten erheblich gesenkt und ermöglicht gleichzeitig eine höhere Skalierbarkeit, wenn neue Litter-Robot- und Feeder-Robot-Einheiten veröffentlicht werden.