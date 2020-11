Integrity Applications ernennt Shalom Shushan zum Chief Technology Officer

Neuzugang bringt erstklassiges Know-how für die Entwicklung von GlucoTrack und seiner digitalen Gesundheitsplattform mit

WILMINGTON, Del. und ASHDOD, Israel, Nov. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrity Applications, Inc. ( www.integrity-app.com ) (OTCQB: IGAP), Entwickler von GlucoTrack , einem nichtinvasiven Gerät zur Messung des Blutzuckerspiegels bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und Prädiabetes, hat heute bekannt gegeben, dass Shalom Shushan ab 9. November 2020 als Chief Technology Officer des Unternehmen fungieren wird. Shushan wird als Teil des Führungsteams alle Aktivitäten in den Bereichen Technologie und Forschung und Entwicklung für Integrity leiten.

Shalom Shushan verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Technologie und Produktentwicklung und über umfassende Erfahrung in den Bereichen Sensortechnologien, maschinelles Lernen, Algorithmendesign und Produktportfoliostrategie. Darüber hinaus verfügt er über wichtige technische Fachkenntnisse in den Bereichen Verbraucher-, Sicherheits- und Medizingerätetechnologien, einschließlich verschiedener gesundheitsbezogener Wearables. Die Führungserfahrung von Shushan reicht von der Leitung großer internationaler und funktionsübergreifender Teams an verschiedenen Standorten bis hin zur Zusammenarbeit mit aufstrebenden Technologieunternehmen und deren Aufbau, einschließlich eines von ihm gegründeten Startups für Medizinprodukte.

Zuletzt war Shushan 8 Jahre als VP of Research and Development bei Crow Technologies, Ltd. tätig, wo er die technische Vision und Strategie vorantrieb und für die Entwicklung und Implementierung der IoT-, Smart Home- und Telemedizin-Plattformen verantwortlich war. Zuvor war Shalom Shushan Mitbegründer und CEO von Nayos Ltd., einem privat geführten Unternehmen für integrierte Lösungen, und nach dessen Fusion mit Bio-Guard CEO und CTO von Bio-Guard. Shalom Shushan hat seinen Bachelor of Science in Elektro- und Computertechnik mit Spezialisierung in den Bereichen Signal- und Bildverarbeitung an der Ben-Gurion Universität erworben.

„Ich freue mich, Shalom im Führungsteam von Integrity willkommen zu heißen“, so David Malka, President von Integrity. „Shaloms fundiertes Technologiewissen, seine globale Managementerfahrung und sein technisches Know-how machen ihn zu einer hervorragenden Wahl für Integrity. Wir freuen uns darauf, dass er unsere zentralen Initiativen vorantreibt, einschließlich der Verbesserung unserer Plattform, der Bereitstellung des GlucoTrack der nächsten Generation und der Beschleunigung der technologischen Innovationen von Integrity, von denen Menschen, die an Prädiabetes und Typ-2-Diabetes leiden, weltweit profitieren werden.“