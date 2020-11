Medison Pharma beschließt regionsübergreifende Vertriebspartnerschaft mit Deciphera Pharmaceuticals zur Vermarktung von QINLOCK (Ripretinib)

PETACH TIKVA, Israel und WALTHAM, Massachusetts, 6. November 2020 /PRNewswire/ -- Medison Pharma ist ein weltweit führender Handelspartner für hochmoderne Therapien. Das Unternehmen hat heute seine exklusive Vertriebspartnerschaft mit Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH) angekündigt. Medison Pharma übernimmt in Kanada und Israel die Vermarktung von QINLOCK – ein Tyrosinkinase-Inhibitor zur Viertlinientherapie gastrointestinaler Stromatumoren (GIST), die Wachstumssignale in Krebszellen blockieren.

Beim GIST handelt es sich um eine Krebsart, die den Verdauungstrakt betrifft, und die am häufigsten im Magen und Dünndarm vorkommt. QINLOCK ist ab Juli 2020 in Kanada zur Behandlung erwachsener Patienten mit GIST zugelassen, die bereits mit Imatinib, Sunitinib und Regorafenib behandelt wurden. Medison Canada hat vor, das Medikament im Q4 2020 auf den Markt zu bringen. Medison Israel möchte QINLOCK im Q1 2021 zur Zulassung vorlegen. Außerdem ist direkt im Anschluss ein Early Access Program (EAP) geplant, das israelischen Patienten einen frühzeitigen Zugang zum Medikament ermöglicht. Auch die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat QINLOCK zur Viertlinientherapie von GIST zugelassen.

„Die Partnerschaft mit Deciphera ist ein wichtiger Schritt für uns. Wir verfolgen das gemeinsame Ziel, Krebspatienten hochmoderne Therapieformen zugänglich zu machen. Dank der regionsübergreifenden Partnerschaft kann Deciphera noch schneller marktübergreifend Patienten mit seiner bahnbrechenden Krebstherapie versorgen", so Meir Jakobsohn, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Medison Pharma.

„QINLOCK passt hervorragend in unser Portfolio. Das Unternehmen deckt den wachsenden Bedarf der kanadischen Bevölkerung an hoch innovativen Therapieformen. Medison Canada ist der einzige Handelspartner auf dem kanadischen Markt, der sich ausschließlich darauf konzentriert, der kanadischen Bevölkerung lebensverlängernde innovative Medikamente bereitzustellen", meint Joe O'Neill, Generaldirektor von Medison Canada.

„Unsere Mission ist, GIST-Patienten in aller Welt mit QINLOCK zu versorgen. Wir sind stolz darauf, die geografische Verteilung dieses wichtigen Arzneimittels auf Kanada und Israel ausweiten zu können", sagt Steve Hoerter, Direktor und Vorstandsvorsitzender von Deciphera. „Es ist schön, dass wir jetzt zusammen mit Medison diese so wichtige Therapieform Patienten und Ärzten zur Behandlung von GIST im fortgeschrittenen Stadium an die Hand geben können."