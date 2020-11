Hoffentlich bald ausgetrumpt / Kommentar zur Reaktion der Anleger auf die US-Wahl von Werner Rüppel

Frankfurt (ots) - Stand Freitagabend scheint die Wahl zum US-Präsidenten

entschieden. Der Demokrat Joe Biden liegt klar vorne und hat zudem in mehreren

US-Staaten, in denen der Ausgang noch nicht feststeht, die Führung übernommen.

Die Aktienmärkte haben bereits reagiert und in den vergangenen Tagen deutlich

zugelegt. Denn ein klares Ergebnis der Wahl, auch wenn es ein paar Tage dauern

mag, nimmt Unsicherheit. "Vor der Wahl ist Ruhe, danach beginnt der Honeymoon",

sagt Manfred Hübner von Sentix in seiner Analyse des US-Präsidentschaftszyklus.

Ist die Wahl nämlich entschieden, steigen die Aktienkurse.



Insbesondere dass es keine "blaue Welle" gegeben hat und es den Demokraten wohl

nicht gelungen ist, auch die Mehrheit in beiden Häusern zu erobern, ist für die

US-Aktienmärkte günstig. "Die Konstellation eines demokratischen US-Präsidenten,

welcher nicht durchregieren kann, war historisch besonders gut für Aktien",

betont Stratege Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Denn

immer wenn die Demokraten eine Politik betreiben mussten, die auch von den

Republikanern mitgetragen werden konnte, haben US-Dividendentitel in der

Vergangenheit weitaus besser abgeschnitten als bei einem demokratischen

Durchmarsch.







"Ein republikanisch dominierter Senat wird die Politik einer neuenBiden-Regierung erheblich einschränken", meint auch Mark Dowding,Chefanlagestratege bei Bluebay Asset Management. "Steuererhöhungen, eineübermäßige Regulierung in den Bereichen Energie, Finanzdienstleistungen undGesundheitswesen sowie die Aufspaltung von Big-Tech-Unternehmen werden aufgrunddes Ausbleibens einer blauen Welle unwahrscheinlicher." Dies werde US-Aktien undvor allem die Nasdaq stützen. Bleibt die blaue Welle nun aus, dürfte es laut RobSamson von Nikko Asset Management keine Reflationierung nebst höherenAnleiherenditen und eine Rotation von Wachstum zu Value geben. Denn dies "würdeeinen Stillstand für die geplanten umfangreichen fiskalischen Aufgabenbedeuten." Folglich würde zumindest auf kurze Sicht "Growth" besser laufen als"Value", und die Renditen der US-Treasuries dürften sich auf niedrigem Niveaustabilisieren. Zudem geht Samson davon aus, dass China eindeutig von einerBiden-Regierung profitieren würde.Auch die Erwartungen zum Dollar haben zuletzt gedreht. Die Deutsche Bank gehtjetzt nicht mehr von einer Abschwächung der US-Valuta gegenüber dem Euro aus undweist auf eine aktuell hohe Unsicherheit hin.Denn neben dem geschilderten positiven Szenario für Aktienanleger gibt es nochein ernstzunehmendes Risikoszenario. So mag die Wahl zwar entschieden sein, dochhat der Populist Donald Trump noch nicht aufgegeben und versucht anscheinendalles, um an der Macht zu bleiben. Trump spricht von Wahlbetrug und legt Klagenein. "Die Öffentlichkeit wird hiermit einmal mehr Zeuge eines TrumpschenPippi-Langstrumpf-Moments: 'Ich mache mir die Welt, so wie sie mir gefällt",meint Streich. Doch drohe mit der Anfechtung eine Hängepartie, ähnlich wie imJahr 2000, "als der demokratische Kandidat Al Gore zunächst das Wahlergebnis inFlorida anfocht und später noch in vier weiteren Wahlkreisen Handauszählungenforderte." Damals gab der S&P 500 bis zum endgültigen dritten Schiedsspruch desSupreme Courts am 12. Dezember zwischenzeitlich um bis zu 8% nach.Vor Gericht dürfte Trump angesichts fehlender Argumente zwar kaum Chancen haben.Doch belastet Unsicherheit eben die Märkte. Zudem könnte es zuGewalteskalationen in einzelnen Städten kommen, falls Trump das Wahlergebnisnicht anerkennt. "Trump ist ein Dealmanager, er wird jetzt so lange lästig sein,bis er daraus persönlich Kapital schlagen kann und unbehelligt seinen Platzräumt", meint Volker Schilling von Greiff Capital Management. Hier beginne dieJahresendrally an den US-Börsen.(Börsen-Zeitung, 07.11.2020)