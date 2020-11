Celltrion präsentiert Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten zu potenziellem COVID-19-Behandlungskandidaten CT-P59 für Patienten mit leichten Symptomen

Celltrion Group gab heute die Ergebnisse der laufenden klinischen Phase-I-Studie für CT-P59, einen Kandidaten zur Behandlung von COVID-19 mit monoklonalen Antikörpern, bekannt. Die auf der Konferenz der Korean Society of Infectious Diseases am 5. November 2020 vorgestellten Daten bieten vielversprechende Erkenntnisse zu Sicherheit, Verträglichkeit, antiviraler Wirkung und Wirksamkeitsprofil von CT-P59 bei Patienten mit leichten COVID-19-Symptomen.

Bei der globalen klinischen Phase-I-Studie handelt es sich um eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte und in Parallelgruppen aufgeteilte Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und antiviralen Wirksamkeit von CT-P59. In die Studie wurden 18 Patienten mit leichten Symptomen einer SARS-COV-2-Infektion aufgenommen, die in drei Kohorten randomisiert wurden, in denen 15 Patienten CT-P59 in den Dosierungen 20 mg/kg, 40 mg/kg bzw. 80 mg/kg erhielten. 3 Patienten wurde ein entsprechendes Placebo verabreicht.