Osnabrück (ots) - Verbot von Werkverträgen: Laumann fordert Einigung von

Regierungsparteien in Berlin



"Keine Ausnahmen für Schlachthöfe" - NRW-Arbeitsminister regt Regelung für

Wurstfabriken an



Osnabrück. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat die Regierungsparteien in

Berlin dazu aufgerufen, den Streit um das Verbot von Werkverträgen in der

Fleischindustrie beizulegen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der

CDU-Politiker: "Ich habe mir das jetzt lange genug angeguckt. Wir brauchen ein

solches Verbot für Schlachthöfe ohne Ausnahme." Nicht nur Werkverträge, sondern

auch der Einsatz von Leiharbeitern müsse in den Bereichen Schlachtung und

Zerlegung verboten werden, so Laumann. "Da bin ich null tolerant. Nur ein Verbot

hilft hier weiter."







Bereich geben, etwa Wurstfabriken: "Da gibt es viele Unternehmen, die seit

Jahren sauber mit ihren Mitarbeitern umgehen. Das muss man anerkennen." Laumann

regte für solche Betriebe eine Leiharbeitsquote an, um beispielsweise

Auftragsspitzen abzufedern. "Darüber können dann die Tarifpartner, also

Gewerkschaft und Unternehmen, verhandeln. Da sollte sich die Politik

raushalten." In den Bereichen Schlachtung und Zerlegung indes müsste der Einsatz

von Fremdarbeitern gänzlich verboten werden. "Das muss auf jeden Fall kommen",

so Laumann.



Die Bundesregierung um Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Werkverträge

eigentlich zum 1. Januar 2021 verbieten. Die Unionsfraktion fordert allerdings

Nachbesserungen am Gesetzestext, etwa die Möglichkeit von Leiharbeit. Die SPD

will das nicht akzeptieren.



