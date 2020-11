MEBO International nahm zum dritten Mal an der CIIE teil

SHANGHAI, 7. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 5. November 2020 wurde in Shanghai die CIIE-Messe zum dritten Mal feierlich eröffnet. Unter dem Thema „Regenerative Welt, gesunde Zukunft" nahm MEBO International erneut an der Veranstaltung teil. In diesem Jahr findet zum dritten Mal die CIIE statt. MEBO International ist seit drei aufeinander folgenden Jahren auf dieser Messe vertreten.

Der Stand von MEBO International befand sich in der Halle für medizinische Ausrüstung und Gesundheitsprodukte. In dieser Halle werden verschiedene weltweite Gesundheitsprodukte und -technologien zum ersten Mal der Welt präsentiert und sie verkörpert die Hoffnungen und Bestrebungen der Menschen in Bezug auf ein gutes und gesundes Leben. Auf der diesjährigen Messe stellte MEBO International seine wichtigsten Produkte vor, darunter GI Regenerate mit mehreren regenerativen Nährstoffen und natürlichen Inhaltsstoffen, Nahrungsergänzungsmittel – Glymate für den Blutzuckerspiegel und MIAGE – eine brandneue Serie wasserfreier Hautpflegeprodukte, die auf der Grundlage der patentierten Technologien der des MEBO-Konzerns entwickelt wurde. Darüber hinaus engagiert sich MEBO International für die Entwicklung und Förderung klassischer TCM-Verschreibungen in der ganzen Welt.