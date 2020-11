Zudem startete in dieser Woche das öffentliche Zeichnungsangebot für die nunmehr vierte Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289EM6) der Münchner Euroboden GmbH . Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 75 Mio. Euro und wird jährlich mit 5,50% verzinst.Bis zum 13.11.2020 kann der Euroboden-Bond gezeichnet werden und wird im Anschluss im Freiverkehr der Börse Frankfurt notieren. Auch die neue zweijährige 6,50%-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann seit dieser Woche gezeichnet werden. Bis zum 13. November 2020 läuft die Zeichnungsfrist. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat den Minibond in dieser Woche bereits gezeichnet. In einem aktuellen Unternehmens-Check bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH aufgrund des zukunftsträchtigen Geschäftsmodells und der stabilen Marktstellung als „attraktives“ Unternehmen und vergeben daher 4 von 5 möglichen Sternen.

Der November (Kalenderwoche 45) beginnt am KMU-Anleihemarkt mit der Ankündigung einer neuen siebenjährigen Anleihe 2020/27 (ISIN: DE000A3H2XT2) der BENO Holding AG. Der Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte möchte bis zu 30 Mio. Euro einsammeln und bietet jährlich 5,30% Zinsen. Die Anleihe wird an der Börse München notieren und kann zwischen dem 16. bis 27. November 2020 gezeichnet werden. Zudem läuft vom 09. bis 20. November 2020 ein Umtauschangebot für die Inhaber der BENO-Wandelanleihe 2014/21 (ISIN DE000A11QP91). Mit einer Mindestanlage von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe an private und institutionelle Investoren. Der Emissionserlös soll im Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien dienen.

Hinweis: In dieser Woche erschien der aktuelle Anleihen Finder Newsletter-November-01-2020. Seien Sie stets informiert und registrieren Sie sich für den kostenlosen Anleihen Finder-Newsletter.

Die GECCI Gruppe bietet ebenfalls seit dieser Woche eine weitere Unternehmensanleihe an, mit deren Mittel der Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern finanziert werden soll. Die neue Gecci-Anleihe mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren wird jährlich mit 6,00% p.a. verzinst. Die außerbörsliche Zeichnungsphase läuft vom 02. bis 13. November 2020, anschließend kann die Anleihe an der Börse Frankfurt gehandelt werden. Ebenfalls noch in der Zeichnungsphase befindet sich die neue 5,50%-Anleihe Noratis AG (ISIN DE000A3H2TV6) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Anleger können die Anleihe noch bis zum 9. November 2020 u.a. über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse zeichnen. Im Anleger-Webcast „IR-Call“ stellte Noratis-Finanzvorstand André Speth einen Segmentwechsel der Noratis AG an der Börse Frankfurt in Aussicht, um die Visibilität für Investoren zu erhöhen. Zur besseren Vergleichbarkeit mit größeren börsennotierten Immobiliengesellschaften wird Noratis zudem die Rechnungslegung von HGB auf IFRS umstellen.

Via Privatplatzierung begibt die niederländische Finanz- und Management-Holding Henri Broen Holding B.V. derzeit ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A283WQ2). Die fünfjährige Anleihe wird dabei jährlich mit 7,50% p.a. verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Mit den Emissionsmitteln soll u.a. ein Kloster an der deutsch-niederländischen Grenze in ein 4 Sterne Wellness-Hotel umgebaut werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit dem Finanzvorstand der Emittentin, Carsten Mainitz, ausführlich über das Projekt und die Anleihe gesprochen. Auch die indesto GC Wind GmbH hat ihre erste Anleihe aufgelegt und reicht diese via Privatplatzierung aus. Die Windenergie-Anleihe (ISIN: DE000A3E46Z6) ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,00% ausgestattet und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 14 Mio. Euro. Sabine Rödig-Brauch, Geschäftsführerin der Emittentin, hat mit der Anleihen Finder Redaktion über die neue Windenergie-Anleihe gesprochen. Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die Wind-Anleihe übrigens als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Rating – die Euler Hermes Rating GmbH bewertet die Hörmann Industries GmbH weiterhin mit der Ratingnote „BB“. Für die kommenden zwölf Monate wird eine stabile Entwicklung erwartet. Die Analysten von Euler Hermes heben in ihrer Begründung die nachhaltigen Wachstumspotenziale in den ertragsstarken Segmenten Communications und Engineering sowie die gesicherte mittelfristige Finanzierungsbasis verbunden mit einer guten finanziellen Flexibilität der Hörmann Gruppe hervor.Unterdessen bewertet die Ratingagentur Creditreform die Homann Holzwerkstoffe GmbH weiterhin mit der Note „BB-“. Der Ausblick ist ebenfalls stabil. Die Ratingagentur hebt neben der verbesserten Ertrags- und Innenfinanzierungskraft auch die gute Liquiditätslage und die vergleichsweise hohe Stabilität in der aktuellen Coronakrise hervor. Nach den Umsatzeinbußen während der Lockdown-Monate April und Mai ist es Homann gelungen, seine Produktion wieder hochzufahren und durch Aufholeffekte in den Folgemonaten überplanmäßige Umsätze und Erträge zu generieren.

Die Media and Games Invest plc. (MGI) verzeichnet auf Basis der vorläufigen Finanz-Kennzahlen ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum im dritten Quartal 2020 und hebt ihre Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2020 daher an. Darüber hinaus evaluiert MGI derzeit die Möglichkeit einer weiteren Fremdkapital-Transaktion. MGI hat Pareto Securities beauftragt, die Marktbedingungen für die Durchführung einer Fremdkapitalaufnahme zu untersuchen und zu bewerten. Die Erlöse sollen dabei im Wesentlichen zur Rückzahlung der ausstehenden 50-Millionen-Euro-Anleihe der Tochtergesellschaft gamigo AG mit einer Laufzeit bis zum 11. Oktober 2022 verwendet werden. In einem weiteren KFM-Anleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG in dieser Woche die neue 4,25%-Anleihe 2020/25 der Karlsberg Brauerei GmbH (WKN A254UR) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Deutsche Rohstoff AG erwartet aufgrund verbesserter 9-Monatszahlen nunmehr einen geringeren Konzernjahresverlust als vorher prognostiziert. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Verlust von 15 bis 18 Mio. Euro anstatt 20 Mio. Euro. Zudem hat die FCR Immobilien AG in den vergangenen Tagen ihren bereits sechstes Objektverkauf im Kalenderjahr 2020 vermeldet, die publity AG Mietverträge mit einem Forschungsinstitut langfristig verlängert, die Eyemaxx Real Estate AG das Projekt „Poesie Quartier“ in Berlin an die BUWOG verkauft und die Photon Energy N.V. sechs weitere PV-Kraftwerke in Ungarn ans Netz gebracht.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW45 – 2020 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

Anleihen-Woche #KW44 – 2020: Noratis, NZWL, Henri Broen, ETERNA, ABO Wind, EMAF, Schlote, HYLEA, Behrens, SANHA, indesto, UniDevice, VERIANOS, …

Anleihen-Woche #KW43 – 2020: PANDION, Noratis, Gecci, PCC, Joh. F. Behrens, DMAF, Dt. Lichtmiete, paragon, PREOS, FCR Immobilien, Homann Holzwerkstoffe, Mutares, …

ANLEIHEN-Woche #KW42 – 2020: PANDION, Joh. F. Behrens, NZWL, Euroboden, BENO, Vedes, Heberer, PREOS, indesto, Gecci, reconcept, …

ANLEIHEN-Woche #KW41 – 2020: Joh. F. Behrens, Noratis, Aves, PREOS, Agri Resources, NZWL, UniDevice, ERWE, Nordex, VST, …

ANLEIHEN-Woche #KW40 – 2020: NZWL, SeniVita, Gecci, SUNfarming, Metalcorp, Schalke 04, R-LOGITECH, publity, VST, Homann Holzwerkstoffe, Karlsberg, reconcept, EMAF, …

ANLEIHEN-Woche #KW39 – 2020: Karlsberg, publity, FCR Immobilien, DEAG, Ekosem-Agrar, Aves, PREOS, Dürr, Coreo, Eyemaxx, Nordex, DF Dt. Forfait, …

ANLEIHEN-Woche #KW38 – 2020: Coreo, Photon Energy, NZWL, Nordex, PREOS, paragon, MRG, Accentro, …

ANLEIHEN-Woche #KW37 – 2020: Karlsberg, SUNfarming, Euroboden, Coreo, FCR Immobilien, PREOS, publity, Photon Energy, CentralNic, PCC, …

ANLEIHEN-Woche #KW36 – 2020: Karlsberg, Joh. F. Behrens, Coreo, BENO, paragon, Hörmann Industries, Aves, DIC, Mutares, publity, TERRAGON, …

ANLEIHEN-Woche #KW35 – 2020: Coreo, UBM, Karlsberg, reconcept, ETERNA, Mutares, Terragon, DIOK, publity, Media and Games, DEAG, Aves, PREOS, …

ANLEIHEN-Woche #KW34 – 2020: Euroboden, JDC, reconcept, Eyemaxx, paragon, ABO Wind, publity, SANHA, Photon Energy, CHANCEN, GK Software, Stern Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW33- 2020: Coreo, Mutares, publity, Metalcorp, R-LOGITECH, Katjes International, Dt. Rohstoff, PNE, Hylea, Ferratum, DE-VAU-GE, Nordex, Singulus, SPORTTOTAL, Dr. Wiesent, REO, …

ANLEIHEN-Woche #KW32- 2020: SeniVita, Eyemaxx, MGI, Ekosem-Agrar, PREOS, 1. FCK, Nordex, Mynaric, AGRARIUS, …

ANLEIHEN-Woche #KW31-2020: PREOS, FCR Immobilien, Schalke 04, Dürr, ADO Properties, Schlote, Singulus Technologies, paragon, COPASA, Dt. Rohstoff, …

ANLEIHEN-Woche #KW30 – 2020: Euroboden, Eyemaxx, Dürr, UBM, Deutsche Lichtmiete, MBH, European Energy, Diok, publity, UniDevice, 4finance, JDC, …

ANLEIHEN-Woche #KW29 – 2020: Eyemaxx, Aves, EMAF, Euroboden, VERIANOS, paragon, PREOS, Nordex, Media & Games, Mutares, ARENDAR, Axpo, …

ANLEIHEN-Woche #KW28 – 2020: Eyemaxx, reconcept, Aves, Chancen eG, EMAF, Nordex, PREOS, VST Building, Hylea, publity, …

ANLEIHEN-Woche #KW27 – 2020: Eyemaxx, DE-VAU-GE, Photon Energy, Momox, SANHA, paragon, NZWL, 4finance, TERRAGON, German Real Estate, REO, reconcept, Stern Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW26 – 2020: Aves One, R-LOGITECH, Silberlake, Katjes International, publity, ARENDAR, reconcept, ETERNA, Nordex, VST Building, …

ANLEIHEN-Woche #KW25 – 2020: Eyemaxx, reconcept, publity, Arendar, Photon Energy, UniDevice, Euroboden, FCR Immobilien, Schlote, Immofinanz, AOC Weyhausen, …

ANLEIHEN-Woche #KW24 – 2020: R-LOGITECH, publity, Pentracor, SANHA, Underberg, Schalke 04, Hylea, ABO Wind, Media & Games, …

ANLEIHEN-Woche #KW23 – 2020: publity, Aves, VST Building Technologies, Photon Energy, Nordex, SANHA, Hylea, Euroboden, PREOS, …

ANLEIHEN-Woche #KW22 – 2020: publity, SANHA, SeniVita, JDC, FCR Immobilien, EMAF, Behrens, Photon Energy, DEAG, UniDevice, UBM, Deep Nature Project, Hörmann, Terragon, …

ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2020: Pentracor, publity, Ekosem-Agrar, PNE, Diok RealEstate, Blue Energy Europe, PCC, HPI, …

ANLEIHEN-Woche #KW20 – 2020: SANHA, Dt. Rohstoff, SeniVita, Deep Nature Project, PORR, Diok, EMAF, Photon Energy, publity, ERWE, PREOS, …

ANLEIHEN-Woche #KW19 – 2020: Aves, DEAG, Ferratum, Ekosem-Agrar, Metalcorp, SANHA, Dt. Lichtmiete, UBM, Katjes, Nordex, paragon, Timberland, publity, …

ANLEIHEN-Woche #KW18 – 2020: SANHA, Hörmann Ind., JDC, Joh. F. Behrens, EMAF, Homann, R-LOGITECH, UniDevice, SeniVita, UBM, Media & Games, Singulus Technologies, …

ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2020: ETERNA, Aves, Dt. Lichtmiete, FCR Immobilien, VST, Domaines Kilger, PREOS, Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS, Dt. Forfait, …

ANLEIHEN-Woche #KW16 – 2020: Photon Energy, Aves, Deutsche Rohstoff, publity, Nexway, Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS, Singulus Technologies, PNE, …

ANLEIHEN-Woche #KW15 – 2020: Dt. Rohstoff, nextbike, SANHA, Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS, SeniVita, Ferratum, Euroboden, JDC, Salzgitter, Media and Games, …

ANLEIHEN-Woche #KW14 – 2020: Hörmann, publity, SANHA, Eyemaxx, PCC, Ekosem-Agrar, SeniVita, PNE, AGRARIUS, Katjes International, FCR Immobilien, JDC, Stern Immobilien, Obotritia, …

ANLEIHEN-Woche #KW13 – 2020: Metalcorp, Deutsche Rohstoff, DEAG, Media & Games, paragon, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, Hylea, ERWE, Singulus, PCC, ABO Wind, …

ANLEIHEN-Woche #KW12 – 2020: Euroboden, FCR Immobilien, nextbike, Schalke 04, Schlote, Hörmann, ETERNA, Ferratum, Homann, PNE, Jacob Stauder, MOREH, SeniVita, Media & Games, DIOK,…

ANLEIHEN-Woche #KW11 – 2020: FCR Immobilien, R-LOGITECH, Euroboden, publity, JDC, Karlsberg, SCORE Capital, Deutsche Rohstoff, AGRARIUS, Media and Games, …

ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2020: FCR Immobilien, Deutsche Lichtmiete, VERIANOS, SeniVita, DIOK, Ekosem-Agrar, Eyemaxx, AOC, paragon, ERWE, Photon Energy, …

ANLEIHEN-Woche #KW9 – 2020: SeniVita, VERIANOS, Eyemaxx, NZWL, Aves, Mutares, Media and Games, FCR Immobilien, Deutsche Rohstoff, …

ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2020: VERIANOS, SeniVita Social Estate, FCR Immobilien, Schlote, Photon Energy, Veganz, VST, Aves One, PNE, Media and Games, SoWiTec, …

ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2020: SeniVita Social Estate, R-LOGITECH, Groß & Partner, Metalcorp, Eyemaxx, Media and Games, PREOS, publity, FCR Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2020: Mutares, Veganz, PV-Invest, Hylea, PORR, publity, NZWL, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, Euroboden, Real Equity, ACCENTRO, …

ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2020: VEDES, publity, Hylea Group, Veganz, Insofinance, FCR Immobilien, Ekosem-Agrar, Real Equity, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, …

ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2020: Veganz, CHANCEN eG, Mutares, Deutsche Lichtmiete, UniDevice, HPI, Deutsche Rohstoff, VST Building, CIPP, Media and Games, …

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag Anleihen-Woche #KW45 – 2020: BENO, Euroboden, NZWL, Noratis, Gecci, Henri Broen, indesto, Hörmann Industries, Karlsberg, Homann Holzwerkstoffe, Eyemaxx, publity, FCR, Photon Energy, Dt. Rohstoff … erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.