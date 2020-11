KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zur OB-Wahl in Stuttgart:

"Vor der OB-Wahl an diesem Sonntag ist mehr als offen, wer das Rennen machen wird. Das ist gut für die Spannung, vielleicht auch für die Wahlbeteiligung. Ein gutes Zeichen für die Grünen ist es nicht. Dass die Ausgangslage so unübersichtlich ist, liegt nicht zuletzt am scheidenden Amtsinhaber. Der versierte Stratege und diskursgeübte frühere Bundespolitiker Fritz Kuhn hat, alles in allem, die Erwartungen eines Großteils der Wähler an einen bürgernahen, tatkräftigen, entscheidungsfreudigen Stadtchef nicht erfüllt. Die Luft im Talkessel ist in seiner Amtszeit etwas besser geworden, in den Klimaschutz investiert die Stadt nun massiv. Aber Kuhn konnte weder für Entspannung auf dem überteuerten Wohnungsmarkt sorgen noch die Verkehrsprobleme lösen."