BERLIN (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins CDU-Landeschef Daniel Günther unterstützt im Rennen um den CDU-Bundesvorsitz die Bewerbung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. "Ich bin ein Fan des Teams Laschet/Spahn", sagte Günther dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). Beide hätten sich in der Corona-Krise bewährt.

Von den unterlegenen Kandidaten forderte der Kieler Regierungschef Solidarität ein. "Es kommt darauf an, dass sich die Verlierer hinter den Sieger stellen und an einem Strang ziehen. Das Bekenntnis dazu müsste vor dem Parteitag erfolgen", sagte Günther. "In einer Demokratie gehört es dazu, dass man verlieren kann. Es zeigt sich gerade in den USA, was passiert, wenn man der Auffassung ist, man sei über alles erhaben."