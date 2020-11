ServiceNow: Der Trendsetter bei digitalen Workflow-Management-Lösungen

Die US-amerikanische Softwareschmiede[WKN: A1JX4P] ist einer der führenden Anbieter von Workflow-Management-Lösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden technische Managementunterstützung, wie das IT-Service-Management für den IT-Betrieb großer Unternehmen, einschließlich der Bereitstellung von Helpdesk-Funktionen für die Mitarbeiter. Dabei dreht sich das Kerngeschäft von ServiceNow um das Management der IT-Betriebsereignisse "Vorfall, Problem und Änderung".Seine Dienste bietet ServiceNow dabei als Softwarelösung an, die nach dem SaaS-Modell () vertrieben wird. Dabei bezahlen die Kunden eine monatliche Gebühr für jeden angeschlossenen Arbeitsplatz und im Gegenzug sind ihre Systeme immer auf dem neusten Stand. Solche SaaS-Einnahmeströme sind stetig und gut planbar und deshalb sind SaaS-Modelle bei den Unternehmen und ihren Aktionären so beliebt.Doch Ende letzten Jahres hatten sich Zweifel an den künftigen Wachstumsaussichten eingeschlichen und das ist selten eine gute Kombination mit einer ambitionierten Bewertung...