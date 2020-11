Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Quoten Sondersendungen zur US-Wahl stark gefragt Der Kampf ums Weiße Haus stößt auch in Deutschland auf großes Interesse: Das spiegelte sich am Freitagabend in den Einschaltquoten wider. Die ARD erreichte mit einem "Brennpunkt" zur US-Präsidentschaftswahl um 20.15 Uhr 7,36 Millionen Zuschauer …