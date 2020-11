München (ots) -



- Heizen mit Gas in der beginnenden Heizperiode acht Prozent günstiger als im

Vorjahr

- Gas bei Alternativanbietern aktuell 37 Prozent günstiger als in der

Grundversorgung

- CO2-Mehrkosten ab Januar 2021: jährlich 119 Euro für Gas, 158 Euro für Heizöl



Verbraucher können sich zu Beginn der Heizperiode freuen: Obwohl sich der

Heizbedarf1) im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert hat (+0,3 Prozent), zahlen

sie aktuell weniger fürs Heizen. Sowohl der Gas- als auch der Heizölpreis sind

in diesem Jahr deutlich gesunken.







Daher fällt die Heizrechnung für Kunden mit Gasheizung im September und Oktober

2020 acht Prozent niedriger aus als im Vorjahreszeitraum.2)



Obwohl die Gaspreise aktuell niedrig sind, lohnt sich der Anbietervergleich:

20.000 kWh Gas kosten bei den günstigsten alternativen Gasanbietern 37 Prozent

weniger als in der Grundversorgung.



Auch Heizöl war zuletzt so günstig wie nie zuvor in den vergangenen zehn Jahren.

Im September und Oktober 2020 hatten Heizölkunden daher 43 Prozent niedrigere

Heizkosten als im Vorjahreszeitraum.



"Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden schwachen

Weltkonjunktur sind die Energiepreise 2020 deutlich gesunken, dazu kommt seit

Juli der niedrigere Mehrwertsteuersatz" , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer

Energie bei CHECK24.



Heizen mit

aber stärker



Eine Musterfamilie, die ihr Reihenhaus mit Gas heizte, zahlte dafür im September

und Oktober 2020 insgesamt 136 Euro. Eine Familie mit Ölheizung zahlte in diesem

Zeitraum 92 Euro. Mit Öl heizen Verbraucher in der aktuellen Heizperiode also 32

Prozent günstiger als mit Gas. Allerdings belastet die CO2-Bepreisung im

kommenden Jahr Kunden mit Ölheizung stärker.



Mehrbelastung durch CO2-Abgabe ab Januar 2021: jährlich 119 für Gas, 158 Euro

für Heizöl



Ab Januar 2021 kommen wieder höhere Energiepreise auf Verbraucher zu. Dann

werden für den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid (CO2) 25 Euro fällig. Ein

Musterhaushalt mit 20.000 kWh Energieverbrauch zahlt durch die CO2-Abgabe im

kommenden Jahr 119 Euro (Gas) bzw. 158 Euro (Heizöl) pro Jahr mehr.



"Weil für Heizöl höhere Emissionen veranschlagt werden als für Gas, kommen auf

Verbraucher mit Ölheizung höhere zusätzliche Kosten zu" , sagt Lasse Schmid.

"Gegen eine zu hohe Energierechnung hilft nur ein Anbieterwechsel."



Bis 2025 steigt die CO2-Abgabe schrittweise auf 55 Euro je Tonne. Die Mehrkosten

liegen dann bei 262 Euro (Gas) bzw. 347 Euro (Heizöl) jährlich.



Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im Jahr Seite 2 ► Seite 1 von 2



