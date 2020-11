Die zum Jahresende scheidenden Moderatoren des Initiativkreises Ruhr, Bernd Tönjes und Dr. Thomas A. Lange, haben eine positive Bilanz ihrer insgesamt fünfjährigen Amtszeit gezogen. Anlässlich der digitalen Vollversammlung am heutigen Samstag, 7. November, zeigten sie sich zuversichtlich, dass sich die Projekte des Wirtschaftsbündnisses trotz der Corona-Pandemie weiterhin sehr gut entwickeln werden.

"Covid-19 war im Jahr 2020 auch für den Initiativkreis Ruhr ein prägender Einschnitt", sagte Tönjes, der zugleich Vorsitzender des Vorstandes der RAG-Stiftung ist. "Wir haben eine Reihe von Präsenzveranstaltungen absagen, verschieben oder in eine virtuelle Form überführen müssen. Gleichzeitig haben wir die Chance genutzt, neue digitale Formate zu entwickeln und auszuprobieren, wie etwa in der Gründer-Initiative oder im Bildungsprojekt TalentMetropole Ruhr. Dabei haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Unsere Projekte sind auch für den Fall einer länger anhaltenden Pandemie zukunftsfest aufgestellt."

Leitmotiv lautete "Gemeinsam für ein junges Ruhrgebiet"

Unter dem Leitmotiv "Gemeinsam für ein junges Ruhrgebiet" hat der Initiativkreis Ruhr die Aktivitäten seiner drei Handlungsfelder Wirtschaft, Bildung und Kultur in den vergangenen fünf Jahren konsequent vorangetrieben und noch stärker auf die Interessen kommender Generationen ausgerichtet. "Unsere Leitprojekte haben sich außerordentlich erfolgreich entwickelt", sagte Lange, der auch Vorsitzender des Vorstandes der NATIONAL-BANK ist. "Zudem haben wir neue Projekte, wie zum Beispiel den mit rund 40 Millionen Euro ausgestatteten Gründerfonds Ruhr, gemeinsam mit Partnern initiiert und erfolgreich etabliert."

Das Klimaschutzprojekt InnovationCity Ruhr, in dessen Zuge die CO2-Emissionen im Bottroper Modellquartier binnen zehn Jahren um die Hälfte reduziert werden, steht Ende 2020 kurz vor dem erfolgreichen Abschluss, machten die Moderatoren deutlich. Das Konzept ist auf 20 weitere Quartiere im Ruhrgebiet ausgerollt worden, eine Ausweitung auf 15 weitere Quartiere ist im Rahmen der Ruhr-Konferenz der nordrhein-westfälischen Landesregierung geplant. Die TalentMetropole Ruhr ist für weiteres Wachstum in eine gemeinnützige Stiftungsgesellschaft überführt worden und erreicht mittlerweile gut 50.000 Teilnehmer pro Jahr. Das Klavier-Festival Ruhr hat mit Blick auf die jungen Menschen seine Education-Arbeit deutlich ausgeweitet und auch in der Pandemie seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.