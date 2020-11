DGAP-Ad-hoc: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Bilfinger SE: ENA Investment Capital erhöht seine Beteiligung auf 12,00% am Grundkapital



07.11.2020 / 17:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die ENA Investment Capital LLP, London, Vereinigtes Königreich, hat nach eigener Mitteilung die Beteiligung am 6.11.2020 durch ENA Opportunity Master Fund LP, infolge der Beendigung eines Differenzkontrakts, auf über 10% erhöht und hält nun insgesamt 12,00% am Grundkapital und an Stimmrechten (genau: 5.305.536 Aktien) an der Bilfinger SE, Mannheim, Deutschland.



In den vorigen Meldungen an die Gesellschaft wurden per 20.07.2020 8,67% Anteil Stimmrechte und 5,65% in Instrumenten bezüglich der Bilfinger SE, d.h. in Summe 14,33% gemeldet.



Nun wurden - mit einem Zwischenschritt per 2.11.2020 (7,57% Anteil Stimmrechte und 4,46% in Instrumenten) - per 6.11.2020 die oben genannten 12,00% Anteil Stimmrechte und 0,00% an Instrumenten gemeldet. 07.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

