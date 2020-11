US-WAHL Erleichterung in Deutschland nach Sieg Bidens bei US-Wahl Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 07.11.2020, 18:21 | 26 | 0 | 0 07.11.2020, 18:21 | BERLIN (dpa-AFX) - Der Sieg Joe Bidens bei der US-Präsidentenwahl hat in Deutschland für Erleichterung gesorgt. "Die Welt atmet auf", schrieb der CDU-Politiker Friedrich Merz am Samstag auf Twitter. "Mit Ihnen gibt es eine Chance, dass Europa und Amerika wieder besser zusammenarbeiten und gemeinsam für Frieden und Freiheit auf der Welt einstehen." SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schrieb: "Demokratie ist einfach großartig!" Auch FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich erleichtert: "Es wird nun nicht jede Meinungsverschiedenheit mit den USA verschwinden, aber es gibt die Chance auf einen Neustart der transatlantischen Partnerschaft. Wir Europäer sollten sie nutzen." Linken-Chefin Katja Kipping schrieb, die Wahl von Joe Biden sei zwar eine gute, wenn auch keine beruhigende Nachricht. Mit Blick auf das überraschend gute Ergebnis des unterlegenen Amtsinhabers Donald Trump schrieb sie: "Knapp die Hälfte der Stimmen bekam ein großmäuliger Lügner, der täglich seine Verachtung für Demokratie, Frauen und alle, die ihm zu widersprechen wagten, gezeigt hat. Donald Trumps Aufruf, das Auszählen der Stimmen zu stoppen, offenbart seine Missachtung gegenüber der Demokratie."/mfi/DP/zb Diesen Artikel teilen

