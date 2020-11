BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich für verstärkte Initiativen gegen Einsamkeit im Alter ausgesprochen. "Als Gesellschaft darf es uns nicht egal sein, dass Menschen - gerade wenn sie älter werden - vereinsamen", sagte Giffey der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir brauchen den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, in Zeiten von Corona mehr denn je." In den ersten Corona-Monaten sei besonders deutlich zu spüren gewesen, wie sich Isolation und mangelnde soziale Kontakte auswirken könnten. Seit einer Woche gelten erneut deutliche Kontaktbeschränkungen in Deutschland.

Der Diakonie-Präsident forderte, die Altenhilfe zur kommunalen Pflichtaufgabe zu machen. "Viele Kommunen bewerten die in der Altenhilfe festgeschriebenen Anliegen der Daseinsvorsorge, der gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit als freiwillige Aufgabe und verzichten darauf, derartige Angebote finanziell zu unterstützen."

Caritas-Präsident Peter Neher sagte, hilfebedürftige Menschen bräuchten Versorgung, Teilhabe und Selbstbestimmung. "Und in der Pandemie stellt sich diese Frage mit neuer Dringlichkeit", sagte Neher der dpa. Jedes Gemeinwesen habe eine andere Zusammensetzung der Bevölkerung. Viele Politikfelder müssten zusammenwirken - Stadt- und Dorfentwicklung, Verkehr, Wohnen.

Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), Franz Müntefering, sagte: "In der Pandemie hat sich gezeigt: Viele sind bereit, Älteren zu helfen, in der Nachbarschaft, in der Familie." Doch viele Ältere seien allein.

"In großen Städten wie Berlin gibt es besonders viele Ein-Personen-Haushalte. Angeblich um die fünfzig Prozent", sagte der frühere SPD-Chef der dpa. Bei über drei Viertel von ihnen handele es sich um junge Leute, und vier von fünf Älteren könnten noch selbst für sich sorgen. Doch viele Ältere drohten komplett zu vereinsamen.

"Eine zugehende Sozialarbeit ist nötig", betonte Müntefering, "eine Gesellschaft, die das nicht achtlos hinnimmt, sondern zu helfen versucht." Müntefering forderte, den Kommunen per Gesetz die Aufgabe zu geben, sich mit Sozialarbeitern um die Betroffenen zu kümmern, und dafür auch die nötigen Mittel bereitzustellen.

Giffey betonte, der Bund leiste in den Kommunen "Hilfen zur Selbsthilfe". Sie erinnerte an Projekte, die durch ihr Haus angestoßen oder gefördert würden. Dabei gehe es etwa um Angebote vor Ort, "die den Menschen helfen, miteinander in Kontakt zu kommen, Patenschaften einzugehen und sich ehrenamtlich zu engagieren". Die Angebote richteten sich unter anderem an ältere Beschäftigte, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden, sowie an Hochbetagte./bw/DP/zb