(K)ein Widerspruch: Berkshire Hathaway in Q3/20 mit Gewinnplus von 82% und Gewinnminus von 32%

Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway [WKN: A0YJQ2] hat ihre Zahlen für das 3. Quartal 2020 vorgelegt und diese weisen gegenüber den Vorjahreswerten extreme Schwankungen aus. Extrem ist auch das Unterschied zwischen zwischen Nettogewinn und operativem Gewinn.





Was an den Regelungen des IFRS16 liegt, die seit einigen Jahren die Unternehmen zwingt, Wertveränderungen bei Töchtern/ Beteiligungen in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen, wodurch der Nettogewinn bzw. das Jahresergebnis heftig schwanken kann. Und bei Berkshire ist dies auch im dritten Quartal wieder der Fall. Warren Buffett selbst rät daher, dem Nettogewinn kein großes Gewicht mehr beizumessen, sondern sich lieber auf das operative Ergebnis zu konzentrieren...