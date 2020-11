Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Quoten Großes Interesse an US-Wahl - 15 Millionen sehen 'Tagesschau' Die dramatische Präsidentschaftswahl in den USA mit dem Wahlsieg von Joe Biden hat am Samstag bei den deutschen TV-Zuschauern das Interesse an Nachrichten angeheizt. Meistgesehene Sendung des Tages war die "Tagesschau" um 20 Uhr: 9,71 Millionen …